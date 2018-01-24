聯準會理事提名人：擔心經濟泡沫 QE3是錯的

摘要：聯準會理事提名人 Marvin Goodfriend 在參議院銀行委員會的聽證會上發表證詞表示，將幫助聯準會增加透明度和可信度，以應對未來挑戰。同時他表達了對 QE3 政策的不滿和對低利率政策的支持，並且認為國會應該加大對央行的管制。他還暗示目前經濟存在泡沫，聯準會應該保持警惕。

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聯準會理事提名人 Marvin Goodfriend 周二在參議院銀行委員會的聽證會上發表證詞，表達了對 QE3 的不滿和對低利率政策的支持，並且認為國會應該加大對央行的管制，符合他的一貫立場。

美國總統川普去年 11 月提名這位卡耐基梅隆大學教授，前里士滿聯儲經濟學家為聯準會理事。

Goodfriend 在發言中表示將運用自己在學術界和職場的經驗，幫助聯準會增加透明度和可信度，以面對未來的挑戰：

以最大限度的可持續就業，價格穩定和金融穩定為目標，並借鑑過去的經驗教訓，聯準會必須警惕未來的挑戰。

華爾街見聞以前文章介紹過，Goodfriend 高度支持負利率，並公開批評聯準會的 QE 政策。

金融部落格 ZeroHedge 引用 Standish Mellon 資產管理公司的首席經濟學家的觀點表示，「Marvin 將成為聯準會里傳統思維的平衡力量。」由於 Marvin 的背景不同，他的上任後與聯準會其他官員的磨合將不會是「無縫對接」式的。

鴿派還是鷹派？

彭博社報導，另一位聯儲理事 Laurence Meyer 認為，傳統的「鴿派」或「鷹派」都無法定義 Goodfriend 的觀點，因為只要通貨膨脹的可信度受到任何一方的威脅，他都會表現的非常強硬。

華爾街日報也認為 Goodfriend 不屬於「鴿派」或「鷹派」兩個陣營。Goodfriend 的重點是確保聯準會堅持 2% 的通膨目標，這使得他在 2011 年，通膨有上升威脅時，呼籲升息；而在 2015 年通貨膨脹率低時，則建議暫緩升息。

在周二聽證會上，委員會問到他此前關於低利率將導致通膨率過高的言論時，Goodfriend 說道：

聯準會正在或多或少向正確的方向邁進…… 通膨率應該會在一年左右的時間內達到 2%。

加強國會監管

Goodfriend 也呼籲國會加強對聯準會的監管。他主張國會將聯準會的 2% 通膨率的目標設成法律，以此增加央行的可信度。他也支持用數學公式來設定利率。

而其他聯儲官員，包括川普任命的新聯準會主席 Powell 都不願意支持國會增加監管和其他類似的正式的政策法規。分析師認為，Goodfriend 的觀點有可能引來民主黨對於立法者過多干預央行的擔憂。

反對 QE3

對於美元的貶值，Goodfriend 認為匯率的穩定至關重要，有利於實現就業的最大化。他指出，「全球經濟在過去十年，二十年內更加緊密融合」，靈活的匯率有利於美國保持貨幣政策的獨立性和價格的穩定。

但是 Goodfriend 話鋒一轉指出，聯準會應該重新考慮其所持的債券。他認為前兩輪的資產購買計劃是對的，但是第三輪購買並不是必要的維持貨幣穩定的常規工具。

Goodfriend 認為，「低增長比低通膨更有害」。對於目前的經濟形勢，Goodfriend 說道，

不確定目前不存在泡沫…… 擔心金融穩定應該是聯準會任務不可缺少的一部分。

Goodfriend 是川普總統第三個聯準會理事提名人。在此之前，川普已經提名 Randal Quarles 為理事和副主席，並提拔理事 Jerome Powell 替代現任主席葉倫成為下一任聯準會新主席。葉倫今年 2 月卸任之後，川普還將任命三個新理事。

華爾街見聞介紹過，Goodfriend 的教學和研究領域包括宏觀經濟波動、貨幣和銀行以及國際金融等方面。他在 1997 年發表的一篇論文中提出了一個「新古典主義模型」，與當今主要央行經常使用的「新凱恩斯主義」模型類似。

Marvin Goodfriend 曾於 1993 年至 2005 年間擔任里士滿聯儲 (Richmond Fed) 前研究部主管，定期參加聯邦公開市場會議(FOMC) ，有著紮實的央行背景。他還曾在雷根政府的經濟顧問委員會中任職。2005 年離開聯準會後，他曾擔任世界多家主要央行的顧問。

『新聞來源／華爾街見聞』