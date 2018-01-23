500空服員揚言不惜開戰 長榮籲理性協商

因不滿過勞班表，長榮空服員 1 月 21 日到長榮海運大門口發動靜坐抗議，今（ 23 ）日傍晚將正式滿 57 小時。在結束靜坐抗議的同時，桃園空服員職業工會長榮分會聚集數百位空服員到場，準備前往桃園機場迎接舊金山過勞航班組員回台，揚言若長榮航空不改善空服員的勞動環境，不排除會有進一步行動。長榮航空則呼籲工會應回歸理性協商，同時對工會靜坐造成附近公司不便深表遺憾。

長榮空服員不滿過勞班表， 21 日起在長榮海運前靜坐 57 小時抗議將在今日結束。工會下午 4 點聚集超過 500 名空服員，宣讀抗議過勞班表宣言並大聲怒喊「拒絕過勞，不惜開戰，長榮會員，說到做到」口號，下午 5 點包下 3 台遊覽車，前往桃園機場迎接 21 日出發的舊金山航線組員回台。



▲空服員手舉「戰」字標語，揚言不惜開戰。（圖／記者陳致宇攝 , 2017.01.23）



▲超過 500 名空服員聚集在長榮海運大門口發動靜坐抗議。（圖／記者陳致宇攝 , 2017.01.23）

工會表示，這次現場有超過 500 人前來聲援，並有 1170 多名長榮空服員加入連署。 57 小時靜坐不只象徵舊金山三天班的過勞，更象徵空服員員每一趟飛行休時不足的辛苦。批評長榮航空於靜坐抗議期間完全沒有回應，就像平常基層的心聲總是石沉大海。

工會強調，長榮航空提供五星級的服務給乘客，但卻不願給組員五星級的休息，截至目前為止也沒有獲得長榮航空具體回應，更沒有高層到現場關心。工會揚言，這次靜坐活動只是開始，未來不排除還會有更進一步的抗議行動。



▲ 500 名長榮空服員聚集宣讀抗議過勞班表宣言，並大聲怒喊「拒絕過勞，不惜開戰，長榮會員，說到做到」口號。（圖／記者陳致宇攝 , 2017.01.23）



▲桃園空服員職業工會長榮分會今日聚集數百位空服員到場，準備搭車前往桃園機場迎接舊金山過勞航班組員回台。（圖／記者陳致宇攝 , 2017.01.23）

對此長榮航空發出聲明回應，此次桃空職工（桃園空服員職業工會）發起靜坐地點，只是長榮航空員工往返南崁總公司上下車地點之一，並不是長榮航空所屬產業及辦公地點，桃空職工此次行為，已經嚴重造成附近眾多公司員工上下班及民眾洽公的不便，並深受噪音影響，也讓交通狀況險象環生，此種行為已危害社會安寧。此外，在眾多產業工會前來聲援，並以與桃空職工原始訴求毫無相干議題輪流激化勞資對立，甚至鼓吹與資方開戰，無助於勞資和諧。

長榮航空強調，與桃空職工針對組員認為辛勞度較高的航班，已開過數次協調會，但是桃空職工以包裹式要求資方全數同意其提出的航班增加外站停留時間及過夜，致使協商沒有交集，也沒有討論空間，無法達成部分共識，這不是長榮航空樂見，相信也不是長榮航空多數空服員願意見到的協商方式。長榮航空再次呼籲桃空職工理性、誠信協商，共同討論出雙方可以接受的共識。

最後長榮航空強調，對於員工的照顧一向不遺餘力，勞動條件除了優於法規外，只要在公司能正常營運、符合消費者與投資大眾期待的情況下，仍會持續增進員工福祉，對於工會的訴求也會予以尊重，並且呼籲工會回歸理性、誠信協商達成共識，共同創造勞資雙贏。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』