景氣復甦 工業生產指數連續8個月正成長

經濟部統計處今（23）日公布工業生產指數，2017 年 12 月工業生產指數 113.42，年增 1.20%，是連續 8 個月正成長，製造業生產指數 114.94，年增 0.93%，連續 20 個月正成長；至於 2017 全年，工業生產指數 109.63，年增 2.90%、製造業生產指數 111.42，年增 3.74%，都創下歷年新高紀錄。

統計處今日發布工業生產統計，2017 年 12 月工業生產指數 113.42，年增 1.20%，其中製造業增加 0.93%，礦業及土石採取業減少 3.34%，電力及燃氣供應業增加 6.73%，用水供應業增加 2.84%，建築工程業增加 6.77%。

12 月製造業生產指數 114.94，年增 0.93%，為連續第 20 個月正成長，其中機械設備業因智慧自動化設備需求強勁，滾珠螺桿、線性滑軌產量持續攀升，年增 7.47%。

2017 全年工業生產指數 109.63，較上年增加 2.90%，製造業生產指數 111.42，較上年增加 3.74%，都創下歷年新高紀錄。

展望 2018 年，統計處指出，今年全球經濟延續上年成長態勢，有利於台灣外貿持續擴張，加上物聯網、車用電子、高效能運算等新興運用崛起，都有助電子零組件業生產續增，傳統產業也可望在原物料行情緩步走揚下續呈擴張，不過，第 1 季因步入製造業生產淡季，加上逢農曆春節工作天數減少，預期製造業生產指數將較 2017 年第 4 季略呈下滑，年增率則可望延續成長走勢。

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