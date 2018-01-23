昇達科再加碼投資正通 持股比例提高到65.5%

昇達科技 (3491-TW) 今 (23) 日董事會決議，加碼投資正通科技股權，以每股 30 元價格、總金額 2175 萬元再取得正通科技 14.5% 股權，昇達科對正通持股將推升到 65.5%，昇達科指出，主要是因看好電信設備業務的高度成長性。

正通股本 5000 萬元，是去年昇達科合資成立的子公司，由昇達科出資 7650 萬元，持股 51%，正通成立主要為合併原從事電信設備業務的震通公司，並承接原有震通所有電信設備業務。

昇達科今天董事會決議再加碼 2175 萬元，買下正通原自然人股東釋出的 14.5% 股權，昇達科對正通持股將提升到 65.5%，也能使電信設備相關業務，成為繼微波通訊本業後，昇達科另一重要成長動能。

目前正通經營業務為無線通訊設備，客戶包括 NOKIA、ERICSSON 等國際電信大廠，以及中華電信 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、亞太電 (3682-TW) 等台灣電信業者 ，昇達科藉正通取得大廠客戶，正通也將積極開拓南亞等海外新市場。

昇達科技自結去年稅後純益 1.91 億元，年衰退 13.9%，每股稅後純益為 3.7 元，昇達科技計畫發行 450 萬股現增股，預計募集約 3 億元資金，昇達科技今天董事會也決議現增案在 2 月 7 日除權交易，並在 3 月 7 日完成募集。

昇達科 2017 年全年營收及獲利都較 2016 年呈現衰退，2017 年自結營收 14.83 億元，年減 2.2%，毛利率 38.5%，年增 2.4 個百分點，稅後純益 1.91 億元，年減 13.9%，每股稅後純益為 3.7 元。

昇達科今年第 1 季在以色列商 Ceragon、中國通信設備廠華為需求帶動下，營運可望向上成長，單季營收將自第 4 季谷底走揚，該公司今年積極在兩岸大幅擴充產能，全年資本支出將大幅成長 6 倍，自去年 5000 萬元成長達 3 億元水準。

昇達科通過認證的衛星產品已進入量產，加上正通將開始貢獻營收與獲利；在產業布局上，擅長的毫米波產品也將延伸廣度至車用雷達與衛星通訊 IC 領域，預期在現有成長利基下，將為長期營運帶來成長動能。而以今年而言，昇達科受惠新產品開始出貨，及併購縱效逐步顯現，預期將有助推動營收與獲利持續成長。