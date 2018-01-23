安本點名兩大風險因子 恐驅動下一波金融危機

安本標準管理投資今 (23) 日舉行 2018 年全球經濟投資展望，亞太區多重資產投資主管吳麗如表示，全球經濟成長經歷去 (2017) 年的亮麗漲幅後，今年市場仍面臨許多挑戰，其中各國央行的緊縮政策和中國信用泡沫等兩大潛在風險，恐驅動金融市場下一個危機。

吳麗如指出，儘管美國聯準會縮表對市場的影響縮小，但若全球經濟持續擴張，估計各國央行將採取貨幣緊縮政策，造成市場波動性加劇。此外，中國雖落實經濟改革，不過，由於過去信貸快速累積，中國的去槓桿化有可能拖累經濟成長，進而對世界其他地區構成考驗。

展望今年，新興市場資深經濟學家吳安瀾表示，貿易、科技和政治將是今年全球經濟的核心主題，其中，中國在去年帶動全球貿易復甦，但隨著中國的驅動力開始放緩，激勵其他成熟市場發揮更大作用，若趨勢能夠延續，將為全球成長注入額外動力。

至於政治部份，吳安瀾說，政治因素對貿易構成愈來愈大的威脅，中美政治緊張以及朝鮮半島和中國南海的緊張局勢，皆可能對貿易構成負面影響。

投資策略上，吳麗如說，亞洲股市和新興市場評價的吸引力依然高於成熟市場。亞洲主權債券團隊主管艾肯斯表示，新興市場經濟體成長步調穩健，且通膨受控，加上政府債務水平低，新興市場債券兩年來表現強勁，估計這股趨勢有望延續至今年。