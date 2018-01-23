高盛警告：比特幣泡沫比鬱金香和網路泡沫大多了 以太幣更甚！

摘要：高盛認為，比特幣泡沫遠甚於鬱金香泡沫和網路泡沫，但在以太幣泡沫面前，比特幣泡沫幾乎可以忽略不計。雖然數位貨幣泡沫不小，但泡沫破裂造成的後果可能並不嚴重。

在寫給高凈值客戶的 2018 投資年度展望中，高盛花了相當的篇幅來討論以比特幣為代表的數位貨幣狂熱。

高盛認為，比特幣等數位貨幣目前已經處於泡沫階段，其泡沫程度已經遠超鬱金香泡沫和 21 世紀初的網路泡沫。

不過，由於數位貨幣的市值有限，如果泡沫破裂，對全球經濟和金融體系的影響十分有限。

數位貨幣泡沫水平超過鬱金香泡沫

在年度展望中，高盛首先認定，瘋漲的價格，已經將比特幣推向泡沫階段。同時，從整個金融市場的角度來看，數位貨幣也進入了泡沫階段。

如果將歷史上的幾次大泡沫：鬱金香泡沫、21 世紀初的美國網路泡沫、日本股市泡沫，同現在的數位貨幣泡沫進行比較的話，數位貨幣價格的上升速度和幅度不僅遠遠大於鬱金香泡沫期間，鬱金香價格上升的速度和幅度，更遠遠將美國網路泡沫和日本股市泡沫最瘋狂時期的資產價格上漲速度和幅度甩在身後。

換言之，數位貨幣泡沫已經超過歷史上著名的鬱金香泡沫，上世紀末的日本股市泡沫和本世紀初的網路泡沫。

（左圖：比特幣泡沫同鬱金香泡沫、網路泡沫時期的那斯達克指數、標普 500 指數以及泡沫時期的日本股指比較；右圖：以太幣泡沫年增率特幣泡沫等的比較，可以看出，在以太幣泡沫面前，比特幣泡沫幾乎可以忽略不計）

數位貨幣泡沫在金融體系中最直觀的體現就是，一旦公司蹭上了比特幣、區塊鏈或者數位貨幣的「熱點」，都會在股市上有瘋狂表現。

美國一家名為「加密公司」（Crypto Company）的公司，宣稱自己是區塊鏈投資諮詢公司，並在去年三季報中披露投資了價值大約 90 萬美元的數位貨幣。從去年 9 月 27 日上市至 12 月 18 日美國證監會暫停其交易，這家公司的股價漲了 173 倍。

去年 12 月 21 日，長島冰茶公司（Long Island Iced Tea Corp.）改名為「長區塊鏈公司」（Long Blockchain Corp.），截至去年年底，股價翻了一倍。

數位貨幣真的具有革命性？

數位貨幣、區塊鏈等概念之所以吸引人，是因為這些技術宣稱能改變世界：更便捷地交易、更低的交易費用，以及由於所有交易都可追溯，這些技術還可以減少腐敗、洗錢等犯罪行為。

但是，高盛認為，在這些方面，比特幣等數位貨幣並沒有做到，甚至出現了截然相反的結果。

在交易方面，比特幣的交易並不便捷，投資者甚至常常要花十天時間才能完成一筆交易。2017 年底，在全美 17 家比特幣交易平台上，價差達到 4156 美元，差不多是當時比特幣價格的 1/3。此外，比特幣交易費用也在一路猛漲，同時，比特幣交易平台使用的錢包等也常常遭到駭客攻擊……

號稱「去中心化」的數位貨幣，其實在挖礦過程中存在著壟斷現象。

一些投資者迷戀數位貨幣，是因為他們相信，在全球金融危機後，美元作為全球儲備貨幣的地位難保，數位貨幣將取代美元地位。但是，現在看來，波動性巨大的數位貨幣，尚難以和穩定的美元平起平坐。

如果數位貨幣泡沫破裂，世界會怎樣？

既然數位貨幣泡沫如此瘋狂，一旦破裂，會不會成為下一場金融危機的導火線？

高盛對此表示樂觀，認為數位貨幣泡沫破裂並不會對金融體系造成太大衝擊。

2000 年 3 月美國網路泡沫的最高峰時，那斯達克和標普 500 的總市值是美國 GDP 的 101%，是全球 GDP 的 31%。

而目前一路瘋漲的數位貨幣總市值也不過全美 GDP 的 3.2%，全球 GDP 的 0.8%。

高盛認為，儘管目前金融體系面臨多重風險，但數位貨幣的泡沫，並不是那個最重要的風險因素。

『新聞來源／華爾街見聞』