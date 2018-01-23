台股盤後－資金行情疲乏 台積電尾盤硬拉 翻紅小漲21點日K連8紅

台股今 (23) 日儘管新台幣一度大幅升值 3 角，逼近 29 元大關，但是指數卻陷入高檔狹幅震盪，昨天的強勢族群矽晶圓漲多拉回，被動元件也在午盤過後跌幅擴大，所幸台積電全場穩守在平盤之上，尾盤又與鴻海在最後一檔出現急拉，推升指數脫離平盤，終場小漲 21.65 點，以 11253.11 點作收，成交值 1579 億元。

以中小型股為主的櫃買市場走勢則是開平高震盪走低，尾盤出現急殺，終場下跌 0.87 點，以 153.91 點作收，成交值 507 億元。

台股今天類股漲跌互見，漲幅最高的是觀光類股，達 2.3%，油電燃氣、半導體漲幅也超過 1%，電機機械、汽車、建材營造、貿易百貨、資訊服務、其他電子、造紙等也均收紅。

至於下跌類股則有玻陶、電子零組件、光電、水泥、食品、電腦設備、橡膠、塑膠、電器電纜、電子通路、鋼鐵、化學、金融、航運、化學生醫、其他類、生醫、通信網路、紡纖等。

電子權值股今天繼續穩住指數，其中台積電全場穩守平盤以上，尾盤又再拉高，以最高點 266 元作收，日 K 線拉出連 8 紅。鴻海則是在午盤過後重新站回平盤之上，尾盤也以全場最高點 96.9 元作收，持續守穩 5 日線。

相較之下，大立光則是虎頭蛇尾，早盤一度進逼 4100 元大關，但是上檔反壓大，尾盤反倒跌破 4000 元整數關卡。

至於昨天受惠缺貨題材的矽晶圓族群，今天也陷入震盪，包括環球晶、台勝科、中美晶、嘉晶、合晶等，跌幅均超過 2%。

被動元件族群也由國巨領跌，光頡、大毅、九豪、奇力新、信昌電、美磊、華新科、凱美、智寶、禾伸堂、華容等也下跌逾 2%。

MOSFET 族群則受惠新兵杰力掛牌大漲 62% 激勵，包括尼克森、海德威均亮燈漲停。

分析師林孟漢表示，台股雖然仍呈現資金行情，但是相較之前驚驚漲走勢，中小型股反倒出現熄火，僅靠台灣 50 成分股等權值股撐盤，尤其是台積電，整體來看，多頭已有居高思危的心理，如果外資買盤縮手，並持續出脫台指期多單，則指數恐有回檔壓力。