台股盤後－股匯雙揚 台積電領軍被動元件加持 續寫近28年新高

台股今 (22) 日持續上演資金行情，新台幣衝高到 29.2 元創 5 年新高，推升台積電續衝高，也帶動矽晶圓、被動元件、IC 設計、面板等族群走揚，指數開平震盪走高，午盤過後漲幅擴大，尾盤又跳漲 10 點，終場上漲 80.61 點，以 11231.46 點作收，成交值 1482.5 億元，盤中再寫下近 28 年新高。

以中小型股為主的櫃買市場走勢也開平走高，午盤過後漲幅擴大，終場上漲 1.78 點，以 154.78 點作收，成交值 506.89 億元，創近 2 個月新高。

台股今日類股漲多於跌，漲幅最高的是半導體類股，漲幅達 1.9%，電子零組件、玻陶、光電等漲幅也超過 1%，電腦設備、資訊服務、塑膠、其他類、食品、化學、建材營造、觀光、電器電纜、電子通路、紡纖、化學生醫、通信網路等也均收紅。

下跌類股則有航運、生醫、水泥、油電燃氣、橡膠、鋼鐵、其他電子、汽車、電機機械、金融、造紙等。

台積電今天繼續扮演台股攻高領頭羊，盤中最高來到 262 元，創續歷史新高，市值也同步創高，尤其台積電董事長張忠謀在法說會上，釋出矽晶圓將持續缺貨的消息，今天更是大舉發酵，環球晶大漲逾 8%，台勝科、中美晶、嘉晶、合晶等更是亮燈漲停。

被動元件也由龍頭廠國巨回神帶動，國巨再創掛牌新高，推升信昌電、大毅、光頡、奇力新、九豪、美磊、興勤、聚鼎、立隆電、華新科、立敦、禾伸堂、華容、金山電、凱美、智寶等均漲逾 1%。

台北國際電玩展將在本周開展，電競族群也開始反攻，其中積極搶攻電競領域的宏碁尾盤急拉亮燈漲停，麗臺也漲停，技嘉及撼訊也漲逾 2%。

面板股也因為去年獲利亮眼，市場預期有機會配發高股利，友達及群創成交量均超過 20 萬張，漲幅也雙雙超過 2%。

分析師林孟漢表示，台股持續上演資金驚驚漲行情，尤其之前的強勢族群，包括被動元件跟矽晶圓又重新吸金攻高，只要台積電持續穩盤，大盤成交值能維持在 1400-1500 億元之間不要爆量，預料短期之內，指數將持續在 11000 點維持高檔走勢。