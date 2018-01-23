中國面板廠新產線陸續開出 電視面板恐面臨紅海時代

中國面板廠在 2016 年宣示進軍 10.5 代線，由政府補貼狂蓋面板廠，幾個主要面板廠生產線將在今年及明 (2019) 年開始試產大尺寸面板，光電協進會產業分析師陳逸民指出，電視面板紅海時代即將來臨，相關面板廠商結合高解析度與大尺寸顯示技術生產，將是未來顯示面板的最新趨勢。

台廠面板廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 面對中國面板廠新產能開出坦言，新產能對市場一定會有些壓力，但因中國面板廠大世代新產線都是「新手上路」，學習曲線可能較長，能不能開出有效產能還需要觀察，學習曲線較過去經驗來看也可能拉長。

陳逸民表示，在 OLED 面板部分，由於蘋果已在去年正式宣布最新 iPhone 手機將採用中小尺寸 OLED 面板，再掀起全球手機面板話題；蘋果與面板供應商三星顯示間既合作又競爭的微妙關係，引起包括鴻海 (2317-TW) 集團夏普與大陸天馬微電子等 OLED 面板廠關注，今年後續發展值得觀察。

根據日本市調機構 FCR 發表的數據顯示，包括觸控面板在內的顯示器面板去年產值估計超過 1300 億美金，預估 2020 年可達 1430 億美元；其中去年以智慧手機與電視為主的面板的需求恢復，估計比 2016 年成長 8.5%。

中小尺寸面板主要以智慧手機需求為主，去年隨著 AMOLED 及 in/on cell 等高階手機出貨增加，預估可擴大市場；以電視為主要需求的大尺寸面板，2016 年因面板廠產線調整影響出貨量呈負成長，去年產線繼續調整，面板單價可能上揚，估計會有正成長。

全球面板產業需求持續加溫，主要動力來源是消費者對畫質有更高的要求，由 HD 到 FHD 再提升到 4K，及即將到來的 8K 解析度，更大尺寸的顯示面板也較受消費者青睞，不論是在大尺寸的電視，或是中小尺寸的智慧型手機上都有此味道。

陳逸民強調，相關面板廠商因應結合高解析度與大尺寸顯示技術生產，將是未來顯示面板的最新趨勢。