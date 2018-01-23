益張去年Q4仍維持獲利 今年加碼投資提高獲利

台灣最大商用金屬展示架製造商益張實業 (8342-TW) 去年第 4 季營收優於第 2、3 季，雖然業績遭匯率干擾，但單季不至於虧損，益張預計，今年將進行產品前段製程垂直整合，預估將投入至少 5000 萬元資本支出，預期可達成提高生產效率及獲利能力效果。

益張去年第 4 季營收為 3.41 億元，為近 3 季新高，去年全年營收 14.79 億元，年減 24.25%，法人預估，益張今年首季營收也將維持在去年第 4 季的 3.41 億元水準，但此營收較去年同期 5.8 億元，則衰退 41%。

益張去年前 3 季營收為 11.38 億元，毛利率 18.08%，年減 4.62 個百分點，稅後純益 6236 萬元，年減 52.1%，每股純益為 2.08 元。益張主管指出，去年第 4 季營收優於第 2 季及第 3 季的水準，雖然業績遭匯率干擾，但單季不致出現虧損。即使如此，益張去年純益仍將較 2016 年的稅後純益 1.95 億元明顯衰退。

益張在今年營運重點在製程垂直整合，第 2 季起將收回外包的部分前段製程，改回廠內自製，同時，將以往每年 3000-4000 萬元資本拉高到 5000-6000 萬元，預期將可達成提高生產效率與獲利能力效果。至於今年全年的營收也將以維持去年的 14.79 億元為目標。

益張去年 11 月 23 日上櫃掛牌，掛牌當日早盤股價最高達 61 元，相較掛牌價 41 元，股價漲幅 48.78%，不過，這也是益張掛牌後最高價，而益張在掛牌後股價盤跌，並在 1 月 5 日盤中跌破上櫃承銷價，今 (23) 日盤中以 39.5 元創新低價，收盤價 39.55 元，全場成交量 22 張。

目前包括鼎炫 (8499-TW) 股價也跌破上市承銷價的 96 元，今天收盤價報 94 元，成交量 80 張。