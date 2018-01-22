外資也怕11000點站不穩 大砍台指期多單 三大法人小買22億元

台股今 (22) 日終場上漲 80.61 點，以 11231.46 點作收。三大法人投信持續賣超，外資續買 25.28 億元，投信賣超 4.01 億元，自營商買超 0.72 億元，合計買超 22.25 億元。不過外資持續減碼台指期多單，今日減碼 7143 口，淨部位多單降到 42269 口。

期貨部分，三大法人僅投信與外資偏空，外資減碼多單；投信加碼空單 410 口，淨部位空單來到 28672 口；自營商回補空單 4924 口，淨部位轉為多單 584 口，合計三大法人減碼多單 2629 口，淨部位多單為 14181 口。

面板族群今日依然還是外資加碼主要標的，群創與友達仍分別高居外資買超前 2 名，電子股部份，外資加碼標的也有所轉向，台達電連 3 天獲外資買超，宏碁、緯創、嘉晶、義隆、京元電子也都獲外資加碼。

至於台積電雖然也持續獲得外資買超，不過張數則是減少到 3000 張，鴻海更遭外資中止連續 3 天買超，還大砍 1.3 萬張。

金融股部分，則是外資穩定加碼族群，包括金融雙雄富邦金及國泰金在內，中信金、開發金、新光金、元大金、國票金、永豐金、玉山金也均見到外資買盤湧入。

ETF 部分，外資連續 3 天買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 16 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為群創，買超張數 26941 張，第 2 名友達，買超 21485 張，第 3 名中信金，買超 17390 張，第 4 名開發金，買超 13016 張，第 5 名新光金，買超 12579 張。6 到 10 名依序為，台達電，買超 6853 張；元大金，買超 6439 張；國票金，買超 5723 張；永豐金，買超 4907 張；宏碁，買超 4603 張。

外資集中市場賣超第 1 名聯電，賣超張數 31128 張，第 2 名長榮，賣超張數 13250 張，第 3 名鴻海，賣超 13121 張，第 4 名元大滬深 300 正 2，賣超 10471 張，第 5 名華邦電，賣超 9297 張。6 到 10 名依序為，大同，賣超 7419 張；富邦上証正 2，賣超 5286 張；合庫金，賣超 3792 張；燿華，賣超 3754 張；和大，賣超 3728 張。

法人表示，儘管台股指數今天續創高，但是外資買超金額已經明顯縮小，而且台指期多單還出現大幅減碼，是否表示隨著指數持續衝高，外資的偏多態度也越來越保守，隨著如果外資一旦轉為賣超，則台股恐將進入高檔整理格局。