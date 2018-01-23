【IPO追蹤】雅生活傳上市價範圍為10.8元至14.2元

雅居樂(03383-HK)分拆雅生活服務股份主板獨立上市，市場消息指出，其上市價範圍為10.8元至14.2元，計劃集資36億元至47.3億元，不設基石投資者。較早時市場消息指，該公司將於本月29日起公開招股，預期農曆新年前掛牌。匯豐、華泰金融為是次上市聯席保薦人。
雅居樂此前公布，為確定合資格股東可以優先認購雅生活服務，公司於1月22日至23日暫停辦理股份過戶登記手續。
雅生活主要從事物業管理、物業銷售、物業驗收、廣告及旅遊服務。雅居樂目前持有雅生活72%權益，待分拆上市完成後，雅居樂將擁有雅生活不少於50%權益。
根據初步上市文件顯示，公司三大主要業務，分別為物業管理服務、非業主增值服務，以及業主增值服務。公司大部分收入來自大股東雅居樂開發的管理服務，分別佔2016年2017年首九個月總收入的78.6%及76.8%。公司2016年全年及2017年首九個月總收入分別為12.5億元(人民幣.下同)及11.7億元，而純利則分別為1.69億元及2億元。
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