MSCI新興市場指數2年漲了80%後 有趣的事兒才正要開始

全球新興市場股市經過 2 年的漲勢後，還能進場投資嗎？若從獲利符合樂觀展望來看，股市其實還是相對便宜的，甚至可以說，目前投資人面臨的風險，可能不是市場突然反轉，而是在持續反彈上漲時太早退場。

美國 10 年來首度升息剛過 2 周年 新興市場也進行了 2 年的反彈，資金管理人都在探討這樣的上漲還能走多遠？短期內的拉回或許在所難免，但會是短暫的回檔整理？還是反彈的結束。

確實有些跡象預警，新興市場可能已經過熱，經過 2 年上漲 80% 後，新興市場指數已來到 8 年新高，從技術面來看，漲幅已到了該拉回的時候，但若從基本面來看，或許仍然有上漲的空間。

倫敦 Ashmore 集團股票投資組合經理 Edward Evans 在寫給投資人的信上寫寫道，通常股票市場漲幅超過 30％後，會導致股票估值不確定性，但在股市上漲潛力和企業獲利成長相吻合時，就未必會如此了。

就在 2016 年 1 月 21 日，新興市場分析師們剛歷經最慘淡的一年，全體市值蒸發了 2.3 兆美元，至少有 26 個發展中國家處於熊市，讓大多數的分析師指責美國聯準會 2015 年底的升息，造成新興市場的資本外逃，並預測還會跌得更慘。

但事隔兩年後， MSCI 新興市場指數不但創下 6 年來的佳績，市值並創下新高，達到 20 兆美元。2017 年的波動率不到 2016 年的一半，盈利預估成長更超過 1/3。

當實際盈利和預期走勢交會時

以下的圖表顯示，分析師們不斷轉而修正對新興市場的預期後，新興市場企業的實際盈利和預期走勢 6 年來首度交會，但投資人似乎並未跟隨此趨勢，拒絕提高估值，對未來 12 個月表現只給予 17 倍的本益比。

新興市場的獲利表現 (白線) 和預期 (藍線) 交會後的走勢。(資料來源：彭博社)

從分析師的觀點來看，若盈利繼續達到預期，MSCI 新興市場指數還將上漲 30％，也就是將突破 1600 的關卡，截至周一，該指數以 1238 點作收，為連續第 8 天上漲。

新興市場指數 (藍線) 已來到 1238 點。

當然，市場漲跌也可能長期與基本面保持分離，悲觀者甚至預期美股若崩盤可能會蔓延到新興市場，因此保守的投資人對短期潛在下跌風險進行避險也是不無道理的。

但 Evans 認為，新興市場的表現和企業盈利的預期一致，相對目前較低的估值，意味著還有上漲空間，投資人在基本面的強大吸引下，會更積極投向新興市場的懷抱。