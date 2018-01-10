法國經長不歡迎掠奪性投資 加強對中國在法投資活動控制

彭博社報導，法國經濟部長勒麥爾 (Bruno Le Maire) 在出訪中國期間表示，法國正加強對中國在法投資活動的控制，以限制中國接觸法國技術。勒麥爾在午餐會上對記者表示：「如果投資人來到法國或歐洲只是為了獲得最好的技術，卻未使法國或其他任何歐洲國家受益，那我們不歡迎他們。每個國家都有掠奪者，他們得明白歐洲有自我保護的手段。」法國總統馬克宏亦出席了該場餐會。



勒麥爾表示，自從去年 5 月上任以來，為了保障法國利益，他拒絕了數個來自中國的投資要約。



這番言論反映了馬克宏在貿易政策上的轉變，他試圖在替法國公司開闢新市場的同時，積極捍衛歐盟利益。法國的立場凸顯出歐盟部分地區對於中國在法投資增加的不安情緒，以及對中國和其他國家可能獲取歐洲戰略技術的擔憂。



馬克宏在出訪中國期間則表示：「我想要投資，但有些地方我們認為是具有戰略性的。當涉及高附加價值技術，且主權敏感度非常高時，歐洲便不必對中國完全開放技術。」



不過馬克宏此行仍有許多成果，根據法國總統辦公室聲明，法國賽峰集團 (Safran SA) 簽署了價值 29 億美元合約，為春秋航空提供引擎。此外，該公司與廈門航空和海南航空也簽下了引擎合約。



另外，法國電力公司也簽下了兩項能源服務合約，New Areva Holding 則與中國核工業集團公司就一項規模數十億美元的核廢料回收計畫簽署「商業協議備忘錄」。



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