兩獨立投票顧問 建議股東支持威靈控股私有化

香港, 2018 年 1 月 23 日 - (亞太商訊) - 據財華網報導，兩大獨立投票顧問機構 ISS 及 Glass Lewis 先後發表報告指，威靈控股（00382.HK）私有化要約價相當具有吸引力，建議其股東在 2 月 5 日舉行的股東特別大會上投贊成票。威靈控股昨日收報 2.04 港元，較前一個交易日收盤價無升跌。



ISS 報告指出，此次私有化計劃允許股東以溢價套現其投資並鎖定股東價值；但如若此次私有化議案不獲通過，公司股價有可能跌破要約價，而股東可能因此失去以合理溢價套現的機會，考慮到上述因素，ISS 建議股東投贊成票。



此外，Glass Lewis 認為，威靈控股董事會委任了創越融資有限公司為是次項目的獨立財務顧問，以財務角度就私有化議案的公平性向威靈控股及其股東發表意見。Glass Lewis 認為獨立財務顧問提供的分析是合理的，並且有足够的信息披露。建議註銷價為每股 2.06 港元，該機構認為該私有化建議為股東提供相當具吸引力的市場溢價。基於以上因素，Glass Lewis 認為此次私有化議案符合股東的最大利益，因此建議股東投贊成票。

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