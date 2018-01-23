盤前財經大事搶先讀2018年1月23日

今日操盤前瞻

榮剛臨股會

掛牌：寶齡、杰力、創威

台灣去年 12 月零售銷售、工業生產

日本央行政策利率

達沃斯世界經濟論壇

德國 1 月 ZEW 經濟景氣指數

iPhone 神話幻滅 一週內 二家公司調降了蘋果股票評級

根據華爾街分析師指出，今年的 iPhone 需求將令人失望。Atlantic Equities 公司預期蘋果第一季銷售將較預期疲弱，因而於週一調降了該公司股票評級，由加碼調降至觀望。上週，Longbow 研究機構亦調降了蘋果股票評級。閱讀全文...

〈台幣戰 29 元關卡〉最快本周見 28 字頭？美元定存到期靠 2 招避匯損

新台幣對美元節節升高，倘若投資人大買去年銀行所推出的高利美元定存，面臨即將到期而需換回新台幣的壓力，就可能陷入「賺的利差還不夠賠匯差」的窘境，對此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠建議，有 2 招可以保住價值，規避掉立即出現的匯損壓力。閱讀全文...

〈中華電尾牙〉席開 101 桌 520 個獎項 鄭優高歌開場 今年營收、獲利續成長

中華電 (2412-TW) 年終感恩會今 (22) 日登場，席開 101 桌，參與員工 890 人，共有超過 520 個獎項，最大獎為 iPhoneX 256G 手機，董事長鄭優優強調，面對市場激烈競爭，今年全力衝刺行動業務、MOD 及企客等 3 項重點業務，持續創造營收和獲利成長；他更高唱「今年一定會好過」，帶動現場熱烈氣氛。閱讀全文...

留住國內充沛資金 金管會擬提案 長期買台股基金可減稅

金管會主委顧立雄表示，為了留住國內充沛資金，來進行資產管理，不要流到外國人的手上，金管會擬提案長期投資台股基金可減稅。閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉榮剛公司派辭董事未中止經營權 市場派股臨會將是決勝點

特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 經營權大戰打得正火熱，正當市場都在觀望，公司派與市場派分別召開的股東臨時會，哪一方才能取得主導權，代表公司派的董事長陳興時突然丟出聯手 3 董 1 獨董共同辭任，引發市場震撼，產業人士解讀，今 (23) 日市場派股臨會，將是真正決勝點。閱讀全文...

