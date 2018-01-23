連上10多天班還欠加班費麥當勞員工怒：我們也會累！

《勞基法》修正草案三讀通過鬆綁「 7 休 1 」，預計在三月正式實施。不過，新制還未正式上路，速食龍頭「麥當勞」就傳出偷跑！台中文心南店員工爆料，因店內人手不足，許多員工須連上 7 天以上的班、最長曾連上 10 多天班，但電腦不會出現連 7 天班的薪資，而是先印出「連 7 天班人員名單」，待之後補休再補發薪，等同造假。對此，台灣麥當勞坦言，確有員工連上 7 天班，已通令各分店加強管理，勞工局也將前往勞檢。

據《蘋果》報導，麥當勞文心南店為 24 小時營業，店內 40 、 50 名員工中，有 8 成以上都是計時人員，長期人力短缺，造成許多員工常須連上 7 天班，甚至還有人曾連上 10 多天班後才休假。更誇張的是，店內為避免留下違法紀錄，竟在電腦內設定程式，當員工上超過 6 天班就不會顯示第 7 天的薪資，每天將須要連上 7 天班的員工名單印出，等到該員工下次休假時再補發。

爆料員工並指出，員工一整天的工時加上加班時數常超過 12 小時，但電腦不會顯示超過的時數，且公司常不給加班費，曾有員工向主管反映，卻僅得到「我就是沒人啊！」，或是一句「不好意思，麻煩你們加班，辛苦了！」，但還是拿不到加班費，長期下來令員工身心俱疲，在公司內部群組怒吼「我們不是超人，我們也會累！」。

對此，台灣麥當勞回應，公司向來遵守法令規定，致力提供員工良好工作環境，經查後發現該分店確有因人力因素，排班後出現員工連上超過 6 天班的情形。該店均確實記錄並給付薪資與加班費，惟對員工反映的現象，公司至表關切正視，除責成各區督導務必定期檢視餐廳班表及人員出勤狀況，確實保障同仁權益，並要求各餐廳加強管理，依法調度人力並落實執行，避免類似情況再發生。

台中市勞工局指出，依《勞基法》第 36 條規定，勞工每 7 日應有 1 日例假，若雇主違規可處 2 萬至 100 萬元罰鍰，員工可提供出勤紀錄向勞工局申訴，勞工局也將主動前往麥當勞文心店進行勞動檢查。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』