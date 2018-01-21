尷尬了！美國政府關門 川普可能去不了達沃斯

摘要：川普原本計劃下周赴瑞士參加達沃斯論壇，成為近 20 年來首位出席達沃斯的美國總統。但由於政府關門，這事可能要泡湯了。白宮首席預算官稱，此事懸而未決。

川普正式執掌白宮整整一周年當天，美國政府因為沒錢而在午夜時分正式關門了…… 然而，這還不是最尷尬的！

川普原本計劃參加瑞士達沃斯論壇，成為近 20 年來第一位出席達沃斯的美國總統。但隨著美國政府關門，這事可能要泡湯了。

白宮首席預算官 Mick Mulvaney 周六在簡報中稱，川普出席下周達沃斯論壇的計劃懸而未決。國會正在爭取達成協議，以資助聯邦政府繼續運轉。

預算僵局周六沒有出現任何鬆動跡象。國會眾議院將於當地時間周日 14:00 投票（台北時間周一 03:00），這意味著當地時間周六，他們不會採取行動來結束政府停擺問題。

為何美國政府這次又關門了呢？美國參議院否決了為期一個月的臨時支出法案。民主黨方面希望藉機立法保護一些非法移民免受驅逐，而共和黨人希望將這個問題與資金和預算談判分開。

聽聞這個消息，川普發推文稱「這是民主黨送給他執政一周年的『大禮』」。

當天早些時候，川普還取消了去佛羅里達州的出行計劃——他原本的日程是在佛州的私人俱樂部 Mar-a-Lago 里舉辦上任一周年慶祝聚會的。

順便說，這個聚會可不是免費的：每兩位的門票 10 萬美元起。

如果國會能在達沃斯論壇開始之前解決預算問題，那麼川普有可能按照既定日程於下周三啟程前往瑞士。他這次的出行陣勢可不小，代表團包括十多名內閣成員，例如財政部長和白宮首席助手，總人數或達 1500 人。相比之下，去年美國只派了一位代表參會。

上一次出席瑞士達沃斯世界經濟論壇的美國總統恰巧是川普競選時的勁敵希拉蕊的丈夫——比爾 · 克林頓。雷根總統在任時曾透過影音參與了論壇。

『新聞來源／華爾街見聞』