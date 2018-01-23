

◆盤勢分析

1. 美國國會議員達成協議，即將恢復政府運作。上週五為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，68% 獲利高於預期，85% 銷售高於預期。週一美股上漲，漲幅介於 0.55 至 0.98％，美股四大指數中長期趨勢偏多，週一創高。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：成交量是否大於 20 日均量仍為檢驗多頭延續力道的重要量尺。

（2）均線：均線多頭排列，支撐為 5 日線至 10 日線，壓力為 11,300-11,350 點。

（3）技術指標：指標背離，9 日 K 值及 5 日 RSI 位處超買區，短線偏多但需提防拉回。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日及 10 日線之上並續創新高，上攻成交量是否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、遊戲、電競、工業 4.0、原物料、生技、內需、金融等。

4. 華爾街日報》報導，國際貨幣基金組織（IMF）發布最新「世界經濟預測」指出，受惠於美國最近通過減稅方案，全球今年經濟成長率上修 0.2 個百分點至 3.9％，此為自 2011 年成長最快的一年，明年成長率估計也可維持於 3.9％的高檔。全球景氣進入擴張循環。

5. 去年外銷全年長紅，接單額創新高。經濟部統計處昨（22）日發布外銷訂單，去年（106）年 12 月連 17 紅，累計全年接單額達 4,928.1 億美元，創下歷史新高，年增 10.9％，是近 6 年最大增幅。其中，資訊通信產品、電子產品及機械業全年接單額，皆為歷年新高。預期 2018 年台灣經濟成長仍為擴張的一年。

6. 經過 1 年多的測試後，亞馬遜無人商店 Amazon Go 在美國時間 22 日正式開幕營運。亞馬遜為了打造無人商店，不僅自行開發來客辨識技術及演算法，也在無人商店中安裝數百台 CMOS 影像感測器及攝影機，對消費者進行辨識以解決帳務支付問題。法人指出，亞馬遜將會在美國各地開設 Amazon Go，躋身供應鏈並提供 3D 景深影像方案的鈺創（5351）將直接受惠。無人商店將啟動超商的下一世代革命。

7. 觸控模組大廠業成 GIS-KY（6456）昨（22）日指出，今年筆電螢幕模組（LCM）業務將大幅成長，準備大舉採購新設備，預計第 2 季前陸續到位，第 3 季加入生產行列，藉此滿足「大客戶」需求。市場指出，據了解，GIS-KY 今年獲得來自蘋果筆電和平板的大單，今年相關業務有望大幅成長。觀察 GIS-KY 能否站穩在月線之上。

