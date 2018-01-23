【大慶證券】投顧盤前－台股連七紅  資金行情延燒



◆盤勢分析

昨日美股在參議院達成協議，通過短期撥款法案下，四大指數全數上揚創高。參議院暫時達成協議，同意評估兩黨爭議的移民議題，通過臨時撥款法案，維持政府運作至 2 月 8 日，移民問題雖依舊懸而未解，不過短期間對股市的影響消除，目光還是要放在企業財報公布。本週 Netflix、奇異、Intel 等重量企業將公布財報，Netflix 今早發布 2017 年第四季財報優於預期，盤後大漲 8%，此外，上週有 27 家 S&P 500 成分公司公布財報，沒有一家調降下一季的獲利預估，顯示美國企業獲利明顯好轉，在基本面的支撐下有助美股續強。

台股連七紅！指數再次強漲創高，上漲 80 點收在 11231 點，成交量 1506 億。台股近日氣勢如虹，外資上週共計買超 344.7 億，指數連續跳空攻擊，昨日價量齊揚上攻，多頭創高格局不變。此外，台幣維持升值態勢，昨日盤中一度飆升 2.3 角，雖在央行阻升下最後轉貶 0.2 分，但熱錢持續流入台灣的態勢不變，後續有助推升股市續強。惟上週外資雖加大力道買超現貨，但期貨多單維持在 5 萬口上下，昨日指數創高，外資期貨多單卻大幅減碼 7143 口，淨多單來到 42269 口，為近一個月的新低，雖不至馬上翻空，但短線盤整機率增加，須留意創高拉回風險，不過即便拉回，只要 1/18 的跳空缺口下緣 11030 點未遭回補，多頭創高格局就不會改變。

觀察盤面，昨日仍以電子股為盤面主流，除台積電再次跳空創高外，缺貨漲價的矽晶圓族群包含台勝科、合晶、中美晶等全數攻上漲停，2018 年展望佳的 AI 類股創意、世芯 - KY 等同步上揚，電競族群的宏碁、技嘉… 等也有不錯表現。台積電在法說會上表示，HPC(高速運算)、Iot(物聯網) 及自動駕駛將推升今年公司業績，換句話說，這三塊市場對上游產品的需求增加，顯示今年市況續旺。除了上述市場外，全球 5G 發展趨勢確立、3D 感測在手機的滲透率提升、全球車廠爭相投入電動車發展… 等皆是今年值得關注的市場，參考族群包含矽晶圓、3D 感測、IC 設計、5G、車電、電競、AI 等，不過考量近期族群間輪動較快，不建議輕易追高，但相關類股只要位階偏低，或是經過修正後，仍是值得留意的焦點。反觀傳產族群，在資金排擠效應下較無表現，但法人籌碼偏多，且產品報價仍維持高檔，研判待修正後，將重新加入輪動，相關族群可參考金融、塑化、鋼鐵、食品、紡織等。

