台股盤前－資金熱炒元月作夢行情之際 外資減碼期貨多單要小心

台股連 7 紅，在連日拉尾盤下，昨 (22) 日再度收最高，一舉寫下 11231 點的 28 年新高，目前為財報空窗期，資金行情火熱上演元月「作夢行情」，美股大漲續加持，不過外資減碼期貨淨多單，要關注台股可能高檔震盪。

第 1 季向來是資金與景氣的「高原期」，全球投資者進場搶攻今年績效，高殖利率股成為外資口袋名單，資金源源不絕流入，造成股匯齊揚，新台幣昨天雖然在央行阻升下回貶，但最高一度見到 29.2 元，資金行情今天值得持續關注。

外資昨天買超現貨 25.3 億元，連續 6 日累計買超 379.6 億元，但期貨淨多單則明顯減少 7143 口至 42269 口，仍有逢高獲利了結傾向，短線需留意外資淨多單是否持續遭到削減。

今天觀盤重點，市值王台積電今年來獲外資合計買超逾 11 萬張，帶動股價大漲新台幣 32 元，昨天收在 261.5 元，創收盤歷史新高價，市值達 6.78 兆元，也刷新歷史新高紀錄，台積電今年來市值共增加達 8297 億元，台積電是否可以持續引領台股上漲，將是台股攻高最大重點。

諾基亞手機除了傳出將推出 Nokia 9 高階旗艦機，近來科技網站更傳出，HMD 正打造一款採用五顆鏡頭的拍照旗艦機，引起市場話題。法人看好，隨著手機進入多鏡頭時代，有望增加大立光、玉晶光、光燿科及新鉅科等鏡頭廠出貨，拉升相關業者營運。

觸控模組大廠業成 GIS-KY 昨日指出，今年筆電螢幕模組（LCM）業務將大幅成長，準備大舉採購新設備，預計第 2 季前陸續到位，第 3 季加入生產行列，藉此滿足「大客戶」需求。市場指出，據了解，GIS-KY 今年獲得來自蘋果筆電和平板的大單，今年相關業務有望大幅成長。

整體來說，法人表示，電子權值股轉強輪動，指數高點持續往上墊升，考量美股主要指數維持強勢、台股春節行情在盤面發威，在台積電領漲和新台幣續強下，目前仍可樂觀看待後市，波段連續創高走勢有望持續，雖然短線偏多格局不變，但量價增溫未同步，除了留意外資淨多單水位變化，短打操作也須謹慎提防劇烈震盪風險。