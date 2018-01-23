安東油田服務(03337-HK)全面參與國際油公司的大型項目

安東油田服務(03337-HK)公布2018年第一季度運營展望。第一季度，集團將以現金流管理為核心，以業務質量為第一要務，助力集團業務快速回到健康的增長軌道；同時，集團將繼續優化市場結構，提升客戶層級，爭取大型國際油公司的市場份額，爭取長期的大型的服務項目，為集團長期的增長建立基礎，將繼續加大產融結合力度，加快推進與政策性金融機構的深入合作，以減少海外項目營運資金的佔用，支持海外市場的規模化發展。

作業方面，集團將更加注重在手訂單的執行質量，注重作業項目的現金流管理，減少作業項目的流動資金佔用，合理利用庫存，減少新設備和原材料的採購需求。伊拉克市場多個大型項目的施工安全保障以及四川頁岩氣項目的籌備是集團第一季度的重點工作。

市場復蘇信號日趨明顯，集團將在多個項目市場競標，以爭取到更多高質量的服務項目。在伊拉克市場，集團的目標是全面參與國際油公司的大型項目，同時，集團的戰略合作夥伴，洲際油氣股份於本年度一月獲得了伊拉克油氣田的作業資質，集團將繼續發揮與惠博普以及洲際油氣三家公司的聯盟合作優勢，推進在伊拉克市場的規模化發展；在一帶一路沿線市場，集團正在運作多個大型總包服務項目，且進展順利，預計將在第一季度有實質性進展。在國內市場，受惠於頁岩氣市場的加速發展，集團將繼續抓住民營油服公司大規模進入該市場的機會，爭取更多總包項目機會。

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