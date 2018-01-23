安東油田服務(03337-HK)公布2018年戰略重點

安東油田服務(03337-HK)董事會訂立了集團2018年的戰略重點為：以現金流管理為核心，恢復強勁的經營性淨現金流產生能力，注重業務質量，提升國際化水平，在現金流增長的前提下推動收入和利潤的健康成長。

市場方面，集團對2018年的強勁市場復蘇充滿信心，集團將會重點升級客戶層級，以追求現金流產生能力強，利潤率高，且單一規模更大的長期訂單為主要目標，為2019年及未來的快速增長做好訂單儲備。積極提高在伊拉克市場國際油公司客戶的市場份額，爭取一帶一路沿線市場的中國民營油公司的總包項目機會，抓住中國天

然氣市場，特別是葉岩氣市場的增量機會。

服務方面，繼續加強以增產降本一體化為核心的服務能力建設，推行多種形式的一體化服務，注重現金流管理，對資金佔用較大的項目，整合合作夥伴的資源予以解決。

產品及技術方面，以新技術的推廣和應用為核心，加強與行業領先的技術公司的合作，特別是以增產降本為特色的新技術的合作，通過全面的對外合作，提升本集團的增產降本一體化服務能力。

戰略資源配套方面，投資方面，嚴控資本開支規模，合理調配閒置設備，加強存貨管理及對供應商的付款管理，減少現金流出；人力資源方面，以提升國際業務的當地化水平為重點，重視行業領軍人才的引進，繼續加強薪酬激勵措施。

財務方面，現金流管理是核心，對現金流的增長要求優於收入和利潤增長。加強產融結合力度，加快推進與國家政策性金融機構的深入合作，通過與客戶以及國家政

策性金融機構共同的產融結合模式，降低風險，減少流動資金壓力，並以此為競爭優勢在海外市場搶佔國際油服公司的市場份額。

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