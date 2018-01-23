安東油田服務(03337-HK)去年第四季度新增訂單6.5億人民幣

安東油田服務(03337-HK)公布，於2017年第四季度的新增訂單約6.478億元(人民幣.下同)，其中，中國市場新增訂單約2.988億元，伊拉克市場新增訂單約3.182億元，其他市場新增訂單約3080萬元。

中國市場，新增訂單主要集中在四川頁岩氣市場，中標了價值約1億元的頁岩氣平台總包項目，以及價值約5000萬元的頁岩氣超長水平井項目。在鄂爾多斯市場，獲得價值約2400萬元的鑽井服務項目。伊拉克市場，集團的優勢產品線保持穩定增長，中標了價值約1.38億元的採油運行項目以及價值約5600萬元的定向井項目，以及價值約7000萬元的完井工具項目。

根據集團最新的「以產生現金為經營重點」的管理要求，集團重點針對四季度前簽署的國內在手訂單進行全面梳理，對於某些從服務公司分包的、流動資金佔用大，且尚未開工的在手訂單在部分商務條款上與客戶進行重新友好協商，對於不能達到目標的項目，在客戶同意的基礎上主動放棄。集團相應調減中國市場的在手訂單約1.5億元。在埃塞俄比亞市場，客戶於四季度在原有訂單基礎上增加新的工作量，涉及修井、完井工具及鑽井液服務，集團相應調增在手訂單約3400萬元。

華油惠博普科技股份有限公司簽訂了股權回購協議，集團以7.35億元的代價購回伊拉克業務的40%股權，待本集團特別股東大會批准後完成交割。財務方面，四季度是回款高峰期，本集團的經營性淨現金流獲得極大改善。集團與政策性金融機構的合作取得實質性進展，在哈薩克斯坦市場獲得約159百萬美元的特定保險。

2017年第四季度訂單情況

集團於本季度的新增訂單約6.478億元，其中，中國市場新增訂單約2.988億元，伊拉克市場新增訂單約3.182億元，其他市場新增訂單約3080萬元。

中國市場，新增訂單主要集中在四川頁岩氣市場，中標了價值約1億元的頁岩氣平台總包項目，以及價值約5000萬元的頁岩氣超長水平井項目。在鄂爾多斯市場，獲得價值約2400萬元的鑽井服務項目。伊拉克市場，集團的優勢產品線保持穩定增長，中標了價值約1.38億元的採油運行項目以及價值約5600萬元的定向井項目，以及價值約7000萬元的完井工具項目。

根據集團最新的「以產生現金為經營重點」的管理要求，集團重點針對四季度前簽署的國內在手訂單進行全面梳理，對於某些從服務公司分包的、流動資金佔用大，且尚未開工的在手訂單在部分商務條款上與客戶進行重新友好協商，對於不能達到目標的項目，在客戶同意的基礎上主動放棄。集團相應調減中國市場的在手訂單約1.5億元。在埃塞俄比亞市場，客戶於四季度在原有訂單基礎上增加新的工作量，涉及修井、完井工具及鑽井液服務，集團相應調增在手訂單約3400萬元。

集團截止2017年12月31日，在手訂單約35.087億元。其中，中國市場在手訂單約8.662億元，伊拉克市場在手訂單約25.461億元，其他市場在手訂單約9640萬元。

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