IMF上調今明兩年全球經濟增長預測至3.9%

國際貨幣基金組織(IMF)上調今明兩年全球經濟增長預測0.2個百分點至3.9%，增長率是2011年以來最高，受惠美國稅改。但全球經濟在中期面臨下行風險，主要來自金融市場盤整，誘發原因或為發達經濟體核心通脹過快擡升，以及利率增長過快。

在達沃斯論壇開幕前夕，IMF發布了《世界經濟展望》報告，看好全球經濟增長的動能提升和美國稅改的短期積極影響，上調了今明兩年的全球經濟增速預期。

IMF表示，美國稅改將刺激美國企業投資，亦有利主要貿易夥伴經濟增長。

IMF亦因而將美國經濟增長由10月預測的2.3%，上調0.4個百分點至2.7%，明年則放緩至2.5%。

不過IMF警告，美國減稅對經濟的正面影響只會持續至2020年，期間將令經濟增長提升1.2個百分點，但預計隨著影響消退，2022年起，美國經濟增長會開始減慢。

另外，IMF上調歐元區國家經濟增長預測，尤其德國、意大利及荷蘭，反映國內需求動力增長，及外部需求上升。

IMF維持新興市場及發展中國家今明兩年經濟增長預測，預計中國經濟今年增長6.6%，明年放緩至6.4%。對中國經濟增速的上調得益於出口需求提振，但IMF首席經濟學家Maurice Obstfeld指出，中國經濟增速趨向下行。原因是開始收縮過去幾年的財政刺激政策和信貸擴張，必要的再平衡過程自然代表未來增速會放緩。

報告認為，全球經濟的近期風險廣泛平衡，但在中期面臨下行風險，主要來自於金融市場盤整。

從積極面來看，周期修覆將在近期更為強勁，經濟活動會加速，與更寬松的金融狀況相互強化。但從負面來講，過高的資產估值和非常受積壓的期限溢價，提升了金融市場盤整的可能性（correction），可能會損害經濟增長和市場信心。

報告預計，兩大因素可能觸發金融市場盤整，分別是發達經濟體快於預期的核心通脹擡頭趨勢，以及主要國家利率的過度上漲。

如果全球市場情緒保持強勁、通脹保持疲軟，金融狀況可能會到中期一直保持寬松，但也導致金融脆弱性在發達經濟體和新興市場協同積累。

此外，內向化的政策、地緣政治局勢緊張，以及部分國家面臨政治不確定性，都增加了全球經濟的下行風險。IMF因而敦促各國抓住周期修覆時經濟上行的良好機遇，共同推進結構性改革，來提振潛在產能和令經濟增長更為普惠性(inclusive)。

在全球金融市場普遍樂觀的背景下，更是要確保金融系統的穩健性……下一個經濟危機的來臨可能比預期要早，各國的“彈藥庫”卻比10年前更為有限，因為公共債務已過高。

報告建議，許多發達經濟體的通脹偏疲軟，代表還存在閑置，貨幣政策還應保持寬松。但上修的經濟增長動能意味著，財政政策被設計時應聚焦在中期目標，而非短期利益，需要註重財政穩健性才能提振潛在產能。多邊合作也始終是確保全球經濟協同覆蘇的核心。

IMF首席經濟學家Obstfeld還在報告發布後的記者會上，特別提醒全球監管者必須謹慎關註數字貨幣。

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