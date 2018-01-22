【港股解碼】寶勝要被私有化，是不是Nike和阿迪不好賣了？

在2017年港股市場發生的數一數二的大事裏，就有鞋王百麗被私有化。就在2018年1月快過去的時候，港股市場中又扔下一枚重磅炸彈：同樣是與鞋有關的寶勝國際(03813-HK)獲寶成工業溢價31.82%提私有化。據此，寶勝也成爲了2018開年以來被提私有化的第一股。

阿迪耐克分銷商

寶勝是誰？寶勝是中國最大的運動服飾産品零售商及代理商之一，是具有超過二十年經營運動用品及生活休閑産品的專業公司，主要業務爲零售運動服裝及經銷代理品牌産品。可能有人會不知道寶勝，但不會有人不知道Nike和阿迪達斯，寶勝就是Nike和阿迪達斯在內地最大的分銷商。

寶成集團主要業務爲鞋類及成衣制造、運動服裝零售及品牌代理，以及房産開發及觀光旅館經營等其他業務。裕元集團主要業務爲制造及經銷運動鞋、運動型休閑鞋、便服鞋及戶外鞋，即是Nike和阿迪達斯等一衆運動品牌的代工企業。

寶勝國際21日公布，寶成擬將寶勝私有化，注銷價爲每股2.03港元，較最後交易日收市價每1.54港元溢價約31.82%，要約價值約爲109.08億港元。目前來看，裕元間接由寶成持有約49.99%股權，寶勝間接由裕元持有約62.41%股權。裕元將在私有化中向寶成出售其持股，套現達67.63億元，其已表明有意把出售所得，幾乎全部用作派發特別息，假設全部資金撥作派息，以其發行股本約16.48億股計，每股特別息約4.1元。若是此次私有化順利完成後，寶成工業將持有寶勝100%股權，裕元不再持有寶勝的股權。

2017流年不利

2017年對于寶勝來說用“峰回路轉”四個字形容不爲過。或許是2016年的業績大好使寶勝倍感壓力，2017年寶勝的銷售情況都顯得無比艱難，股價亦跌破2港元。更何況在2017年5月時公司自曝發現有不正常銷售記錄入賬，使股價進一步走低。

通過對于2017年度和2016年度各季度數據比對，可以發現雖然2017年度的營收對比2016年度有一定程度上的增長，但純利方面卻在不斷的下滑。公司在三季度報中指，主要原因爲配合銷售額增長，推廣活動及存貨撥備亦相應增加，以及折舊、攤銷成本及員工成本上升。銷售金額提升卻難以覆蓋和滿足銷售成本的增加，經營溢利率及淨溢利率雙雙下降顯示公司在毛利率方面承壓明顯。不過，寶勝在第四季度表現不俗，最後將2017年度綜合累積經營收益淨額定格在188.31億元，同比2016年度增長15.68%，也算得上是某種意義的“柳暗花明”。

據了解，寶勝經營「勝道」及「YY sports」的零售店，公司約80%的收益來自銷售Nike及adidas産品，截至2016年年底，內地共有5560間直營店及3199間加盟店。在私有化公告中，公司亦是直指所處的體育用品行業正經曆著前所未有的變化和挑戰，特別是網上購物的興起，可見于電子商務平台的快速增長、在線及線下運營商的整合與協作以及消費者對在線及線下互補渠道營造良好購物體驗的期望所發生的轉變；及市場競爭加劇，例如運動服裝品牌客戶之間更積極及頻繁的促銷活動以及各市場參與者就新商店形式的積極嘗試。

體育用品行業消費加速向線上轉型升級的趨勢亦促使在線下渠道比較有優勢的寶勝轉型，除此以外安踏(02020-HK)、李甯(02331-HK)等國産體育品牌的陸續崛起也在爭奪Nike及adidas等國外品牌的市場份額。對于主要收入來源于由裕元生産的寶勝來說，線上銷售不具備優勢，繼續維持傳統線下零售的前景似乎亦不容樂觀。去年11月，高盛將寶勝剔出亞太區買入名單，並直言對其利潤前景不太看好。

重組迫在眉睫

寶勝此前由裕元分拆上市，其財報亦在裕元的財報中並表，而今次若順利私有化，寶勝和裕元將由“母子”變“兄弟”，從此裕元的業務範圍專注于代工方面，寶勝則是專注于零售業務。寶勝的轉型已是迫在眉睫，公司指將以適應不斷變化的市場動態，例如：擴大全渠道能力；策劃有組織的推廣活動；加強門店産品供應；及提供體育相關的內容和服務等。但轉型所需要面臨的陣痛，以及可能涉及的執行風險或會在短期內影響其業績、股價等各方面的表現。

因而公司在私有化公告中指，有關于轉型的舉措最好是在寶勝的100%股權直接由寶成持有下進行，因爲寶勝必須非常靈活且及時地改變其運營模式；寶勝在寶成旗下將享有更有利的融資和統一的內部財務管理；及寶勝將受益于精簡化的企業和管理架構及強化的專業知識共享。此外，董事會認爲寶勝股份現時的估值水平及低流動性顯示寶勝上市地位不足以爲寶勝的業務和增長提供充足的資金來源。以今日收盤價計寶勝市值達106.24億港元，靜態PE爲16.72倍，這個私有化的理由可以說是合情合理。不過，在阿迪耐克仍然強勢橫掃在華市場甚至未來表現可期的情況下最大經銷商被私有化，這筆買賣對于投資者來說是否合算，則是見仁見智。

此外，是次私有化以協議計劃方式進行，故方案須獲寶勝有投票的無利害股東75%贊成，以及不多于全數股東的10%反對方可通過，這也就不難理解控股股東爲何肯出近32%的溢價了。不過，在聯交所權益披露中可知寶勝此次私有化還受PHL和美林另外兩位舉足輕重的股東影響。寶勝已祭出溢出近32%的大招，聲明指該代價不會再提高，不知小股東們是否會動心？

受該私有化消息刺激，今日寶勝爆升近30%，收盤價1.99港元離注銷價2.03港元已經相去不遠。開年第一場關于私有化的大戲已經拉開帷幕，是否能有一個完滿的結局？

■ 作者｜朱亦丹

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