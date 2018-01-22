【盈喜】粵海置地(00124-HK)料年度多賺159%

粵海置地(00124-HK)周一晚間公布，根據集團未經審核綜合管理賬目之初步審閱，預期集團截至2017年12月31日止年度將錄得不少于4600萬港元歸屬于公司持有者溢利，較截至2016年12月31日止年度之經審核歸屬于公司持有者溢利增幅超過159%。于2017年12月31日，集團的財務狀況維持穩健。

公告稱，與2016年比較，影響集團截至2017年12月31日止年度業績的主要因素包括：

于2017年第四季度，集團出售了若幹往時持有用作員工宿舍的物業，并錄得出售收益。預期該出售之收益將為2017年度集團歸屬于公司持有者溢利作出重大貢獻;期内，人民币兌港元貶值，集團因此錄得匯兌虧損淨額約3200萬港元。

自2016年起及于2017年，集團已將先前存放于香港的人民币存款注入負責發展中華人民共和國布心項目的附屬公司，大幅減輕因人民币兌港元的匯率波動産生并于2017年度列入損益表的匯兌差異淨額。

及出售如英居項目住宅單位所産生的收入及毛利較上年減少，主要原因為如英居項目住宅單位總樓面面積其中約90.6%已于2016年底前出售，以及由于當地政府對物業售價實行價格指導，且集團不欲調低如英居項目餘下的住宅單位的售價，故如英居項目餘下住宅單位須延遲出售。

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