14A總裁彭淮南再獲國際肯定 獲2018年終身成就獎

Central Banking Publication 今 (22) 日公布 2018 年終身成就獎 (Lifetime Achievement Award) 得主，由我國央行總裁彭淮南榮獲此項殊榮，彭淮南對此表示，此項榮譽屬於全體國人，不屬於個人。

Central Banking Publications 終身成就獎得主選拔依據幾項標準判定，包括 (1) 致力開創性業務，(2) 改善央行業務樣貌，以及 (3) 具備傑出的公務成就。

候選人經該機構編輯團隊先行初選後，再送其編輯諮詢委員會相關委員所組成的評審小組遴選而得；目前該編輯諮詢委員會 25 名委員包括 Robert Shiller 和 Robert Mundell 2 位諾貝爾經濟學獎得主、Charles Goodhart 與 Kenneth Rogoff 等 12 位知名學者，以及 11 位各主要國家的央行前總裁。

歷年來獲得 Central Banking Publications 終身成就獎的央行官員包括 2014 年的美國聯準會前主席 Paul Volcker、2015 年法國央行前總裁 Jacques de Larosière、2016 年馬來西亞央行前總裁 Zeti Akhtar Aziz，以及 2017 年美國聯準會前副主席 Donald Kohn。

彭總裁也曾榮獲全球知名雜誌 The Banker 評選為 2008 年度「亞洲地區最佳央行總裁」，同時還有全球金融雜誌 (Global Finance) 頒發的 14 個 A 級肯定，是全球唯一「14A 總裁」。

Central Banking Publications 成立於 1990 年，分別在英國倫敦、美國紐約和香港等地設有辦公室，主要從事與央行業務有關的金融政策與金融市場分析，並出版相關書籍，發行中央銀行業務季刊 (Central Banking Journal)；另舉辦研討會及訓練課程，邀請各國央行派員參加。