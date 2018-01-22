〈中華電尾牙〉去年獲利符期待 年終獎金依過往慣例 同仁都滿意

中華電 (2412-TW) 董事長鄭優今 (22) 日在尾牙前指出，由於去年獲利表現符合預期，年終獎金也依照往年慣例發放，除最少 1 個月外，還會依績效發放獎金，這已經形成制度，他說，今年的年終獎金應該跟去年情況一樣，同仁都滿意。

鄭優表示，去年 9 月董事會通過調薪案，今年 1 月起將加薪，平均幅度 3.54%，是民營化以來調幅最大的一次；至於年終獎金部分，去年自結每股純益 5.01 元，表現較財測優，董事會也會依去年的獲利，根據一定比例發放獎金，除了最少 1 個月年終獎金外，還會依工作績效及考績發放獎金，這部分已經形成制度。

他強調，年終獎金符合員工的期待，員工就不會有意見，今年應該跟去年情況一樣，同仁都滿意；據指出，往年中華電大部分員工年終獎金都約有 6 個月，表現好的甚至上看 8 個月，但鄭優並未透露員工的年終獎金，僅強調會依照慣例發放。

鄭優指出，去年努力的重點包括 MOD、通訊品質、新科技趨勢的布局與發展，在這幾個領域都持續改善，去年基地台數量業界最多，根據測速網站 OpenSignal 的評比，在下載速度排名提升到第一名，全台各地涵蓋率、速度及斷線情況都大幅改善，行動通訊再過 1-2 個月將達到最好狀況。

他強調，過去 1 年努力成效已逐步顯現，中華電沒理由在通訊品質上比同業不足；另外在 5G 時代來臨的機會，IoT、AI、大數據等也都 非 常努力，相信只有領先不會落後。