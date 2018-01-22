台灣運彩去年銷售331億創新高 棒球蟬聯國人最愛投注項目

台灣運彩今 (22) 日宣布，去 (2017) 年銷售 331 億再創新紀錄，較前年成長 6%，其中棒球為國人最愛投注項目。教育部體育署副署長林哲宏表示，運動彩券銷售穩定成長，去年挹注運動發展基金 33.1 億，4 年來累積已超過百億。展望今年，看好運彩銷售在世足賽及運彩新玩法帶動下，再創衝高。

台灣運彩表示，去年運彩銷售再次跨越 300 億元，達到 331 億元，其中消費者在網球的投注實力驚人，繼棒、籃、足球之後，成為運彩第 4 大熱銷商品，而棒球仍是國人最愛的投注項目，在 WBC 經典賽在鄰國日本舉辦，銷售 136 億元一枝獨秀穩站第一，較去年成長 8%。

此外，籃球銷售 120 億元居次，足球持續加開多個不同聯盟賽事，在無重大國際賽事加持下，銷售仍達 47 億元，排名第三；至於網球去年加開 ATP1000 以及 WTA500 等級賽事，8 強賽事更是場場單場，銷售一飛沖天達 22 億，成長近 5 倍，晉升銷售前四之列；冰球及美式足球銷售持平，合計 6 億元。

根據台灣運彩統計，在數位化趨勢下，網路投注會員人數翻倍成長，投注金額 61 億元，占整體銷售 18.4%。而觀察使用網路投注的族群，30 至 39 歲為網路投注的主要族群，不管是網路投注使用人數和投注金額上均居冠，而 20 至 29 歲則在使用人數上排名第二，40 至 49 歲則在投注金額排名第二。

展望今年，運彩表示在世足賽及棒、籃、足、網、羽球 15 種新玩法的助攻之下，銷售可望再攀高峰。其中新玩法部分，因應世界盃的來臨，新增 8 種足球玩法，其中包括「半場不讓分」、「兩隊是否都進球」以及「得分較高半場」等 3 種簡易玩法。