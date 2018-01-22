〈台幣戰29元關卡〉央行尾盤出手干預？飆升後轉貶 全日價差多達2.5角

台北股匯市今 (22) 日雙漲，加權指數收在 11231 點，終場上漲 80 點，而新台幣兌美元也一度飆升 2.3 角，不過，午盤過後升幅明顯收斂，收盤前半小時新台幣更由升轉貶，跟進主要亞幣走貶趨勢，全日價差達 2.5 角，顯然台灣央行仍緊盯匯市動態。

外匯交易員指出，今日新台幣強勁升值，主要來自外資匯入的拋匯力道帶動，而尾盤轉貶則可看到央行積極緊跟主要亞幣走勢的態度，由今日盤勢可判斷，目前央行力守 29.2 元防線，不過，若資金行情續熱，不排除短線仍會向下測試 29 元大關，先看 29.2 元能否有撐。

新台幣今日以 29.45 元、小貶 2 分開出後，隨即轉升甚至越走越高，午盤前最高一度觸及 29.2 元整數大關，創 5 年來新高價位。

眼見即將衝破 29.2 元關卡，午盤過後新台幣直接拉上 29.3 元關卡，收盤前半小時拉回平盤，並隨即轉貶，終場兌一美元以 29.432 元作收，貶值 0.2 分，貶幅 0.01%，台北外匯經紀公司成交值放大至 11.05 億美元，全日高低價差達 2.5 角，震幅相當大。

觀察主要亞幣，均走在貶值趨勢之上，以韓元貶值最多達 0.39%，日圓、泰銖和人民幣均貶 0.1% 之內，新台幣儘管在尾盤轉貶，仍是主要幣別中升值最多者。