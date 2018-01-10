〈台幣頻升高〉金管會出3招要求壽險業增提外匯準備金

新台幣今 (2018) 年開年以來延續去年強勢，一直維持在「2」字頭，為了提高壽險業者因應匯率波動的能力，金管會出 3 招要求壽險業今年起增提外匯價格變動準備金，壽險業將回溯至今年 1 月提存外匯價格變動準備金時適用。

保險局副局長蔡麗玲表示，此次有三大重點，首先、每月提存固定比率，由萬分之 4.2 提高為萬分之 5。以壽險業去年 11 月底的投資以及避險部位計算，整體壽險業外匯價格變動準備金的提存量將從原本的 150 億元，增加至 180 億元。

其次、修改沖抵下限計算方式，從現行「前一年底累積餘額」的 20%，修正為「前一年底累積餘額」與「自 2012 年至前一年各年的年底累積餘額平均值」孰高的 20%。

第三、提高連續 3 個月達沖抵下限時的變動提存比率，由 60% 提高為 75%，並至少使準備金餘額回復至原 2 倍提高為 3 倍為止。

金管會基於監理需求、保險業財務穩健性及避險策略等要素，於 2012 年起建立人身保險業外匯價格變動準備機制，2012 年底，壽險業外匯價格變動準備金為 193 億元、2013 年為 278 億元、2014 年為 548 億元、2015 年為 616 億元、2016 年為 441 億元，前五年外匯價格變動準備金的平均水位為 415 億元。

然而，去年新台幣強升，迫使壽險業外匯價格變動準備金直直落，截至去年 11 月底，整體水位降至 259 億元，壽險業前 11 月淨匯損金額也高達 1623 億元，因此決議修正的外匯準備增提機制，以厚實壽險業者吸收匯兌損失的能力。