政府關門 美股照漲 港股或無需杞人憂天

港股上周五 (19 日) 繼續創高新，加上美股和 A 股近期表現同樣理想，分析預期本周恒指有望再下一城，上探 32500 點關；惟美國參議院未能通過預算法案，聯邦政府停止運作，或對美股構成影響，成為港股今 (21) 日開盤的隱憂。

美國國會參議院周末未能通過向聯邦政府作出臨時撥款，聯邦政府要停止運作。但在停止運作前夕的上周五，美股並無受到影響，S&P 500 和 NASDAQ 更創收盤新高，主要由企業業績和盈利指引樂觀所帶動。

此外，上周五港股美國預託證券 (ADR) 全線上揚，滙控 (0005-HK) 折合港元收報 86.55 元，較香港升 1.34%；騰訊 (0700-HK) 則折合港元收報 454.93 元，較香港升 0.56%。

美國政府並不是第一次停止運作，對上一次為歐巴馬政府期間，即 2013 年 10 月 1 日到 17 日，聯邦政府停止運作。當年政府停擺，主要原因是在實施患者保護與平價醫療法案上，出現嚴重分歧，最終以各政黨同意延長債務上限，才結束停擺。除了 2013 年外，1995 年 12 月亦曾試過聯邦政府停止運作，但對美股的影響亦有限，股市未有出現大跌情況。

另一方面，A 股本周共有 68 家公司限售股陸續解禁，合計解禁數量有 227.25 億股，按上周五收盤價計算，解禁市值為 2993.44 億元 (人民幣，下同)，較上周周解禁市值 528.64 億元，大幅上升 4.66 倍，為今年以來最大解禁潮。

按上周五收為價計算，解禁市值最高 3 家公司分別為申萬宏源、和萬達電影，市值分別為 705.23 億元、622.63 億元和 371.57 億元。

與此同時，持股順豐 5% 以上股東嘉強順風 (深圳) 股權投資合夥企業，計畫減持順豐股份，減持不超過約 8000 萬股，作價不低於每股 45 元，較上周五 (19 日) 收市價折讓 9.78%，料套現 81 億元人民幣。

《星島日報》引述才證券金融集團研究部總監植耀輝表示，過去美國政府也曾停止運作，但對美股影響不大，他相信只要美國短期能解決事件，不會波及到香港。

另一方面，他認為港股本周有望延續上周強勢，因為 A 股和北水流入均表現強勁，加上投資情緒趨向樂觀，均有利港股，預期恒指本周有望上探 32500 點水平。

鼎成證券投資策略總監熊麗萍昨接受香港《文匯報》訪問時表示，美國政府停擺對港股影響不大。因為以住已多次發生停擺，當時無論是港股還是美股對此反應均不大。

她預料港股今日的表現先跌後升，但不會大跌，目前不論港股 A 股皆走勢強勁；港股成交暢旺，在 31800 點附近會有強力支撐。她相信恒指本周將繼續創新高，有望上探 32500 點高位。

民眾證券董事總經理郭思治則表示，美國政府停擺「只是民主共和兩黨的小爭拗」，相信政府很快會重新開門，反而港股每日成交額對港股的影響更大。「如果港股每日平均成交額能夠企穩在 1400 億元以上，恒指可望繼續創新高。」

不過他提醒近期在高位進場的投資者，要注意風險管理，因為恒指本月累積升幅不少，或有機會調整。

自 1977 年以來，不包括這次，美國聯邦政府部門部分關閉 19 次，時間短至 1 天，長至數周，對美股影響各異。上次美國政府停擺是在 5 年前，前總統歐巴馬執政期間，美國政府曾於 2013 年 10 月 1 日停擺，次日道指收市升 62 點至 15191 點，恒指亦升 124 點或 0.55%，均未受事件影響。其後兩者雖然一度下跌，但在 10 月 17 日美國政府重新開門前已雙雙「收復失地」。

