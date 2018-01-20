貴金屬盤後─美國政府有關門風險 黃金收高5.90美元

黃金期貨週五收高，削減本週的跌幅。美國政府關門的風險，提供了貴金屬支撑。

分析師說，根據新聞報導，看來此時政府關門機率約為 50 對 50。

2 月黃金上漲 5.90 美元，或 0.4%，收於每盎司 1333.10 美元。週四，黃金下跌 12 美元，創 12 月 7 日以來，最大單日跌幅。

分析師說，技術面而言，黃金的上漲趨勢持續，高低點一波比一波高。最新較高的低點可能出現在 1324.15 美元，可望測試 1340 美元。若週線收盤突破 1340 美元，則可能測試 1360 美元。

週五，追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲近 0.2% 至 90.629。本週則下跌約 0.4%，擔憂週末美國政府可能關門，使得美元受到壓力。

黃金與美元通常呈反向走勢，美元走勢可影響黃金對持有其他貨幣投資人的吸引力。

眾院週四通過了一個月支出法案，可讓政府持續運作至 2 月 16 日。但此一臨時支出法案在參院缺少足夠支持，恐難獲得通過。目前的支出法案定於週六凌晨到期。

美國週五公布 1 月消費者信心指數下降至六個月低點。該數據公布後，黃金一度上漲突破 1335 美元，隨後削減漲幅。

3 月白銀上漲 0.5% 至每盎司 17.036 美元，本週下跌約 0.6%。3 月銅下跌 0.4% 至每磅 3.188 美元，本週下跌約 1%。

3 月鈀金上漲 0.5% 至每盎司 1098.40 美元，本週下跌約 0.6%。4 月白金上漲 1.3% 至每盎司 1020.10 美元，本週上漲 2.5%。