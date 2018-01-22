年後轉職潮 6成上班族開始行動 夢幻跳槽公司有這幾家

年後轉職潮開始湧現，你也準備換工作了嗎？根據人力銀行統計，想在農曆狗年後換工作的比例高達 90.3%，潛在人數約 811 萬人，創下 9 年以來新高，想換工作的最主要因素第一名就是不滿意薪資，占了 54.4%；其中，想要轉換領域的上班族最想進入的公司又以國泰金、台積電、台塑等排名最高，形成夢幻跳槽企業名單。

馬上就要過農曆年，不少人領完年終獎金後會離職去新工作報到，根據 yes123 求職網的調查，有 90.3% 的上班族想換工作，比例略高於去年的 88.9%，創下 9 年以來新高，若以全台受僱就業者 898.5 萬人來估算，潛在的年後跳槽族大約有 811 萬人。

想換工作不一定行動，調查顯示有 61.3% 的人已經開始找工作，且有 35.9% 的人是在一例一休修法後，更加確定了跳槽意願，且想換工作的前 5 名不外乎不滿意薪水 (54.4%)、覺得現在的公司發展沒前景 (41.3%)、工作沒有發揮空間 (33.3%)、沒有升遷機會 (29.9%)，以及擔心年終獎金或分紅太少 (26.1%)。

人力銀行業者表示，不只渴望年後跳槽，也有不少人還想順便換行業，甚至存在一份夢幻跳槽企業名單，「傳統產業」以台塑集團 (31.5%)、中鋼(29.9%) 占據前兩名，「金融產業」方面則是國泰金 (30.4%)、富邦金(29.4%)，「高科技產業」部分也有台積電(50.3%)、中華電信(40.8%) 等企業，成為上班族們最想去的公司。

除了看重大企業的薪資與福利條件，外商企業也成為另一項跳槽指標。調查也顯示，在年後想換工作的人當中，有高達 84.6% 的人考慮到外商公司上班，並且希望薪水能比現在平均高出 17.7%，73.4% 的人最優先考慮進入美商，其次為日商，占 62.3%，以及歐商，占 43.4%。

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