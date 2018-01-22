週三，恆生指數以31,983點收市，僅以些微的點數，破了2007年10月30日創下的歷史高位31,958點。要花十年有多的時間才能突破上次歷史高位，在新興市場非常罕見。期間必然抑遏了很多投資意欲，一旦被釋放出來，升幅將會十分驚人。

有人可能會說，十年不算長了，日本股市至今仍沒法突破三十多年前的高位，且香港已屬發展成熟的地區，不可再視作新興市場。然而，在香港上市的公司已有相當一部分不是本地公司，而是內地的新興公司。因此，香港股市所反映的，已不只是一個成熟地區的經濟發展情況，而是一個新興國家的情況。更何況中國是一個經過百年沈睡而重新崛起的國家。因此，香港股市要花十年才突破上次的高位是不正常的。在正常的情況下，新興市場在起步的時候，股市在十年裏翻兩番也絕不為奇。

因此，我認為香港的股市基本上仍處於偏低的狀態，應該不會出現雙頂的走勢，而是會在稍作調整後，一再出現新的突破。

股市經過十年只有波幅，沒有升幅的悶局，已造成不少人投資失利，意興闌珊，離開了市場。股市突破新高後，他們的注意力又會回來，遲早會重新入市。買中後又加碼投資，加碼再加碼，令股市的升勢可以自我完成。

另一方面，國際上的機構投資者，大部分都因前一段時間中國被唱淡，而大幅降低了持有港股的比重，現在港股破頂，迫使他們不得不修改自己的判斷。他們現時手上缺貨，只能做買家，不能做賣家。他們要有一定的積累之後，才有機會大規模造空港股。然而，正是因為他們手上依然缺貨，他們亦不會想股市上衝得太快，令他們失去了補貨的機會。所以，後市會有一定的反覆亦不出奇，但大方向仍會是一浪接一浪地上升。投資者在這一刻還不必過度憂慮，升勢可能很快會逆轉，應把握機會在回落的時候補貨與換貨。

再者，現時在香港上市的公司已與傳統的不一樣，不再是地產與金融公司。其中還有些是高科技與互聯網公司。這類公司一旦找到恰當的生意模式，增長起來會非常快，如騰訊與阿里巴巴正是這樣。他們一旦在競爭時取得優勢，就可以高下立見，取得贏者獨取的效應。盈利能力在瞬間就可以猛升。在這種情況下，恆指的PE將不會長期停留在十餘倍的水平，而是走向二十倍，甚至三十倍。

港股的PE上升後，高PE的公司集資能力就大增，收購合併的情況亦會隨即增加，為股市投資帶來很多刺激。因此，我認為市場的氣氛會進一步熾熱。

上帝要你滅亡，必先令你瘋狂。現時不相信股市還會升的人，將來可能會變成迷信股市會升完又升的人。在市場瘋狂的時候，能一路保持清醒的人不多。因此，我雖然預期股市還會上升一段相當長的時間，並為不少人提供可能賺錢的機會，但最終可以在獲利的情況下，抽身而出的人不多。投資者要量力而為，知所行止。

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