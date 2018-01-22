玄松月訪韓人山人海 今續赴首爾考察

北韓版女團、「三池淵管弦樂團」團長玄松月一行 7 人，結束了對平倡冬奧會主辦城市之一的「江陵」地區的考察，於今天上午，從江陵乘坐京江線高鐵前往首爾，再考察首爾的演出場地。

據韓聯社今天報導，玄松月一行 7 人，可能會前往坐落在首爾南山的「國立劇場」、和「獎忠體育館」進行考察，具體瞭解環境、設備、觀眾席規模等情況。考察結束後，玄松月率領的先遣隊，將由京義線陸路返回北韓。

南韓警方出動大批警力，在玄松月一行 7 人，於江陵下褟的飯店周邊，加強了警護任務。南韓國民非常關心玄松月率領的藝術團先遣隊訪韓，無論玄松月走到首爾火車站或者是江陵高鐵站以及飯店，都引來南韓民眾的一片歡呼聲，而且人山人海，擠得水洩不通。

玄松月一行，昨天由北韓來到南韓之後，對「江陵藝術中心」和「黃永祚紀念體育館」進行考察。先遣隊在江陵藝術中心考察約 2 個半小時，仔細查看音響設備、化粧室、更衣間等設施和設備，但在黃永祚體育館僅停留 10 分鐘，因此分析認為北韓藝術團在江陵藝術中心，舉辦演出的可能性較大。

南韓媒體記者，問及玄松月訪問江陵和首爾的感想以及為何延遲一天訪韓的原因時，玄松月默不作聲，只是微笑。一名居住在江凌的 68 歲老太太興奮地說，今天看到分隔的兩韓，就好像兩韓已經合而為一，真是高興極了！感覺上非常親近了！