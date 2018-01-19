慶祝建軍70年 傳北韓準備在2月8日盛大閱兵

南韓 2 月舉行的平昌冬季奧運將為兩韓關係帶來緩和，但情況未見樂觀，據報北韓政府仍然準備在冬季奧運開幕禮前夕，舉辦盛大閱兵活動。

經過近幾月核子和導彈測試、震驚國際，北韓最近重啟與南韓對話，並已答應參加 2 月 9 日至 25 日在南韓平昌舉行的冬季奧運會，讓世界見到兩韓和平的曙光。

但別高興太早，北韓為了慶祝建軍 70 年，還是堅持在冬季奧運開幕前一天，也就是 2 月 8 日舉行大規模閱兵活動。

南北韓才藉平昌冬季奧運握手言和。 (圖：AFP)

韓聯社引述南韓匿名官員指，北韓打算在平壤附近的機場跑道，集結部隊 12000 人，展示火炮及其他武器。該官員表示：「我們相信，北韓將在 2 月 8 日舉行閱兵，慶祝正規部隊建軍 70 年。」

對此，南韓國防部發言人則表示，國防部概不評論「任何形式的軍事情報」。

另據《星島日報》報導，平昌冬奧組委會主席李熙範昨 (18) 日啟程赴瑞士洛桑參加兩韓與國際奧委會本周六 (20 日) 舉行的冬奧會議，臨行前他表示，兩韓體育部門就北韓運動員參加平昌冬奧的雙人花樣滑冰、女子冰球、高山滑雪和越野滑雪等 4 個項目的選手人數達成協議。但他表示在正式獲批前無法公開。

不過，據悉北韓參賽人數最終將由國際奧委會全權決定。國際奧委會主席巴赫 (Thomas Bach) 將於當地時間周六早上主持有關平昌冬奧的會議，最終敲定兩韓聯隊的北韓選手人數和北韓參奧選手團規模。與會方還包括平昌冬奧組委會以及南北韓的國家奧委會。