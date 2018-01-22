標普研究：多聘女性 美國名義GDP可望增至5%-10%

美國經濟過去八年持續成長，這趨勢會持續下去嗎？根據標準普爾 (S&P’s) 近期研究，想要延續經濟成長趨勢的關鍵手段就是：多聘些女性。

S&P Global 美國首席經濟學家 Beth Ann Bovino 近日受訪時表示，「近來已發現女性進入職場和獲留任的趨勢下滑，如果失去自這些女性而來的生產力，這對美國經濟會是一大打擊。」他在一份標普報告中分析了勞動市場的趨勢，以及其對女性勞動力的衝擊。

根據標普數據，1990 年代主要工作年齡層的女性勞動參與率為 74%，但到 2000 年卻下降至 60%，而今日則僅維持在 57%。

女性勞動力去哪了？為何縮減這麼多呢？

Bovino 表示，「或許最大的負擔就是幼兒托育問題，雖然現代男性比較會幫忙了，但大部分育嬰或幼兒照顧工作仍是落在女性身上。生產和照顧家庭等因素仍是女性是否重回職場的重大影響。」

標普研究發現，在有了小孩後，39% 女性工作時間少了很多，另外有 25% 不再回職場。研究指出，抽出大量時間給小孩或家庭的男性比例為 24%。

Bovino 建議，彈性工時的做法可望鼓勵女性返回職場，「設計彈性工時的方式，我認為將有助企業和女性，因為這樣可以讓女性兼顧家庭和工作，而對企業來說，又可以降低過高的成本。」

該報告指出，「增加更多女性員工並留任更多職業婦女，尤其是過往都由男性填補的技術職缺，雙管齊下後可以讓美國經濟有持續增強的潛能。」

Bovino 指出，美國現在成長潛能一直相當低，雖然 GDP 平均在 2.5% 左右，但成長前景卻只有 1.8%。

S&P Global 估計，如果有更多女性投入職場，短短數十年間就可望讓名義 GDP 增加 5% 至 10%。

川普稅改後，新稅制「提供更多兒童照顧的福利，這是朝正確方向邁進一步。」但數據顯示，男女同工不同酬的現象仍在，女性工資約僅有同工男性工資的 83%。

另外，Bovino 提到，也可以鼓勵女性或女孩子多往科學、科技、工程和數學領域學習，「這些領域向來都由男性主宰，現在仍是如此。」

數據顯示，只有 14% 女性曾涉獵上述領域，Bovino 表示這只有男性比例的一半，但是學習過上述領域的人才受聘率卻達 88%，而且這些領域是「高薪且高聘僱率」的就業環境。

無獨有偶，日本首相安倍晉三也力推女性經濟學，即增加日本女性投入職場的比例，過去五年來安倍經濟學其中一項顯著成功就是讓勞動人口增加了 270 萬人，且未就業人口減少 110 萬人，多數成長來自女性重返職場，其中托兒服務大幅改善即關鍵策略。