鋁進口調查報告已提交白宮 川普有90天來考慮下一步措施

摘要：據彭博報導，美國商務部已向白宮提交了進口鋁產品「232」調查結果，川普將在收到報告的 90 天內決定是否就鋁進口採取限制措施。本月早些時候，川普收到了鋼鐵產品「232」調查結果，上述報導稱，預計川普將於未來幾周內作出決定。

據彭博報導，美國商務部已向白宮提交了進口鋁產品「232」調查結果，川普將在收到報告的 90 天內決定是否就鋁進口採取限制措施。

去年 4 月，川普相繼簽署行政命令，要求美國商務部根據美國《1962 年貿易擴展法》第 232 條款，調查鋼鐵和鋁進口是否威脅美國國家安全。

當時輿論一片譁然，有分析認為，這一決定有可能使中美關係複雜化。但美國方面稱，此項調查並不針對具體國家，主要是以產品為導向。

本月早些時候，川普收到了鋼鐵產品「232」調查結果，上述報導稱，預計川普將於未來幾周內作出決定。

從本月中下旬開始，川普將迎來密集的貿易政策決策期。1 月 11 日，美國商務部長羅斯向川普遞交了商務部起草的《鋼鐵產品進口對美國國家安全影響的調查》的報告，自當日起，川普有權決定是否對鋼鐵產品進口的採取限制措施。

從競選總統至今，川普的外貿強硬態度就從未改變。但上任一年多來，川普尚未兌現有關承諾。

不過分析人士認為，美國的貿易大棒正在逼近。曾任川普政府東亞事務助理的 David Russel 稱，由於川普身邊有一些真正鷹派的人士，種種跡象表明，川普政府在外貿議題上採取更強硬立場是幾乎可以確定的。

中美鋁業的貿易摩擦不斷升級。2016 年，美國政府曾在歐巴馬卸任前，就中國對一些原鋁生產商提供補貼向世界貿易組織 (WTO) 投訴。

對華方面，市場普遍認為，川普的「武器」將不僅僅包含鋼鐵和鋁製品。去年 8 月川普政府已經開始就知識產權議題對華開展 301 條款調查。賦予了美國總統在解決貿易紛爭中的巨大權力，被外界視作美國貿易政策的「核按鈕」。

對於中美之間的貿易摩擦，中國商務部多次表示，希望美國政府恪守反對貿易保護主義承諾，共同維護自由、開放、公正的國際貿易環境，以更加理性的方法妥善處理貿易摩擦。

『新聞來源／華爾街見聞』