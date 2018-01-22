聯邦政府停擺 川普倡動用「核武選項」改議事規則

美國聯邦政府因參議院否決預算案而引發的停擺於上周六 (19 日) 開始，80 多萬公務員開始放無薪假。包括自由女神像等部分著名旅遊地標暫停開放，亦有政府機構暫停提供服務。

綜合香港明報、文匯報報導，民主共和兩黨暫無妥協跡象，總統川普昨 (21) 日在 Twitter 推文稱：「若僵局持續，參院應動用『核武選項』，改變議事規則，令參院以簡單大多數通過法案。」

圖：川普 twitter

政府部門上周六陸續暫停服務，著名地標和旅遊地點暫停開放。國家公園管理局 (NPS) 宣布紐約的自由神像和埃利斯島 (Ellis Island) 暫停開放；在費城的遊客亦無法參觀當地的自由鐘、美國獨立紀念館。國務院亦表示處理護照申請亦可能受影響。

這次停擺因民主黨不滿開支法案未包括保障逾 70 萬「追夢者」(即年幼時被帶進美國的無證移民) 的條款，加上在參議院闖關時有 5 名共和黨議員倒戈，令開支法案無法取得所需的 60 票。

兩黨繼續互相推卸責任，川普的競選連任陣營周六 (20 日) 發佈題為「同謀」的廣告片，批評民主黨人阻礙施政，是非法移民犯下每宗殺人案的同謀，此舉料惹來民主黨人和移民支持者不滿，令兩黨更難達成共識。

影片將停運責任歸咎參院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer)，指控他和民主黨人挾持奉公守法的公民為人質，要求赦免非法移民。

舒默發言人回應指，川普試圖轉移外界對停運的焦點，行為可恥，川普應恪盡職守，為達成協議努力磋商。

白宮發言人桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders) 表示，川普週六上午與參眾兩院共和黨領袖對話，表示只有聯邦政府恢復全面運作後，他才願意與民主黨重新談判移民改革，但民主黨堅持兩黨必須先就移民議題達成一致。

共和黨參議院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 周六指出，他要求參院最快於今 (22) 日早上就撥款法案進行表決，但民主黨表明屆時仍會投反對票。共和黨議員表示，不會就移民問題談判，直至政府重新運作為止。

川普本周計劃前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇，但受政府停運影響，他可能無法成行。

政府關門未能阻止股市漲市，道瓊工業平均指數收高 53.91 點或 0.21% 至 26071.72。Nasdaq 指數收高 40.33 點或 0.55% 至 7336.38。S&P 500 指數收高 12.27 點或 0.44% 至 2810.30。費城半導體指數收高 1.47 點或 0.11% 至 1372.03。

道瓊工業指數走勢

黃金則獲得支撐，2 月黃金上漲 5.90 美元，或 0.4%，收於每盎司 1333.10 美元。比特幣價格則急漲 8%，至 12400 美元。