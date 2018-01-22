分析員﹕港股高開 支持位為31800點

美國股市於上周五造好，帶動港股在美預託證券(ADR)紛紛上揚，市場人士預期港股今日可以高開，支持位為31800點。

道瓊斯指數收市報26071點，升54點或0.2%，標準普爾指數收市報2810點，升12點或0.4%，納斯達克指數收市報7336點，升40點或0.5%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7731點，升30點或0.4%，德國DAX指數收市報13434點，升153點或1.2%，法國CAC指數收市報5527點，升32點或0.6%。

港股在美預託證券(ADR)於上周五悉數高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報86.54元，較本港收市價高1.3%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報12.22元，較本港收市價高0.7%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.56元，較本港收市價高0.5%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報25.9元，較本港收市價高0.6%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會高開，並預期後市支持位為31800點。

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