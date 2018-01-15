油價三年新高之際 俄羅斯「密謀」退出OPEC減產協議

摘要：距離延長減產協議的達成才過去一個半月，然而俄羅斯能源部長諾瓦克表示，市場正在變得平衡，在阿曼舉行的部長級會議上將可能討論退出減產協議的可能性。上周布油價格一度觸及 3 年新高。

距離延長減產協議的達成才過去一個半月，然而俄羅斯已經考慮退出的可能性了。

路透社 1 月 12 日報導，俄羅斯能源部長諾瓦克表示，1 月 21 日在阿曼舉行的部長級監督委員會會議上，將可能討論退出減產協議的可能性。

諾瓦克認為，目前原油市場正在日趨平衡：「我們看到市場正在變得平衡。我們看到市場供應過剩的情況正在減輕，但是市場尚未完全平衡，我們還需要繼續監測市場情況。」

上周，布蘭特原油期貨價格突破 70 美元關口，創 2014 年 12 月 4 日以來新高。不過在油價觸及 3 年新高的同時，也有人提醒 OPEC 要保持冷靜。

彭博社石油策略師 Julian Lee 指出，原油庫存可能依舊較高。

他觀察到，儘管美國原油庫存過去 12 個月大幅下降，逼近 5 年均線，但是美國以外地區的原油庫存數據不夠清晰。

IEA 評估 OECD 原油庫存水平有 2 個月的滯後期，這意味著目前的數據是去年 10 月底的；另一方面，自 2017 年年中以來 OECD 的庫存下降，但是其庫存的 5 年均線在上漲，這意味著原油庫存仍舊太高。

從產出上來看，美國頁岩油產量也會大幅增加。

去年 12 月，EIA、IEA、OPEC 三大月報均指出，美國頁岩油或將成為明年全球油市供應增長的主要因素。去年年底，EIA 上調了 2018 年美國原油產量前景預期，稱美國原油平均產量將為 1000 萬桶 / 日，創歷史最高。

減產協議面臨多方挑戰

去年 11 月 30 日，OPEC 與俄羅斯等產油國會後聯合聲明，一致同意減產協議延長到 2018 年底，不過計劃在 6 月召開部長級會議對減產協議效果做出階段性評估，考慮是否進一步調整減產。

在延長減產協議達成前，俄羅斯經濟部長就曾表示，該國 10 月 GDP 增速受到了減產協議的負面影響，並對投資活動造成間接的負面效應。

減產協議是否能繼續進行正面臨來自多方挑戰，除了俄羅斯意圖退出的可能性之外，伊朗或委內瑞拉的油產崩潰可能促成減產的提前崩潰；某些 OPEC 成員國也可能會悄然不再遵守限產協議，比如伊拉克。

不過至少目前對於 OPEC 成員國而言，減產協議可能會持續到 2018 年底。

阿聯酋能源部長 Suhail al-Mazrouei 上周接受 CNBC 採訪時表示，全球產油國試圖穩定原油市場的努力正起作用，減產協議可能會延長至 2018 年 12 月以後。他還暗示，OPEC 和包括俄羅斯在內的非 OPEC 之間的聯盟可能會以某種形式繼續存在。

『新聞來源／華爾街見聞』