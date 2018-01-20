能源盤後─美國原油產量預測創新高 原油價格下跌 為1個多月來最大週跌幅

由於擔心美國石油產量增長，油價週五收低，市場稍早公布報告，預測頁岩油生產商將提升產量 1970 年代以來的最高水平。

2 月西德州中質原油 (WTI) 下跌 58 美分或 0.9%，報每桶 63.37 美元。2 月合約週一結算。

倫敦 ICE 期貨交易所 3 月交割的布侖特原油下跌 70 美分或 1%，至每桶 68.61 美元。

根據 FactSet 數據，本週 WTI 原油價格大致下跌 1.5%，為 12 月初以來最大跌幅，而布侖特原油期貨價格下跌約 1.8%，為 10 月初以來最大單週跌幅。

《Sevens Report》分析師報告指出，石油「需求預期強勁，全球經濟增長強勁，OPEC 協議繼續對市場情緒產生積極影響，」「就技術面而言，由於期貨處於幾年高位，趨勢依然看漲。」

不過，話雖如此，但「近期漲幅的解讀還不致令人擔憂，因為跨年之際漲幅曾微幅過熱。」

美國能源信息署（US Energy Information Administration）報導，截至 1 月 12 日當週，國內原油供應量下降 690 萬桶，連續第 9 週下滑，週四價格變化不大。但 EIA 報告還顯示上周原油總產量每天增加 25.8 萬桶至 975 萬桶。截至 12 月 15 日的一周，這個數字接近每日 979.9 萬桶，這是 EIA 自 1983 年來最大的單周記錄。

然而，國際能源機構 (IEA) 預測美國的產量在 2018 年將達到每天 1000 萬桶以上，這是自 1970 年以來未見的水平。

在石油輸出國家組織 (OPEC) 和包括俄羅斯在內的產油國努力下，全球石油供應趨緊，導致石油價格上漲。但是，美國供應量的增加仍然是市場的擔憂。

貝克休斯週五報告稱，本週活躍的石油鑽井平台數量減少了 5 個至 747 個，不過之前一周之前又增加了 10 個鑽井平台。

OPEC 週四公佈，其成員國 12 月石油產量每天增加 4.2 萬桶，同時也將 2017 年全球需求估計數提升至 9699 萬桶，並預測 2018 年日均需求量為 9851 萬桶。

其他能源合約中，2 月汽油下跌 1.1%，至每加侖 1.864 美元，本週上漲 0.8%。2 月熱燃油下跌 0.2% 至每加侖 2.058 美元，本週價格下跌約 1.3%。

2 月天然氣下跌 0.1%，至每百萬英熱單位 3.185 美元。本週下跌 0.5%。