中國OLED新世代面板廠商機 將推升設備廠業績攀升

兩岸面板廠擴廠潮競爭延續，並突顯出新的 OLED 世代面板的舉足輕重地位，中國官方也刻意以政策性扶植，也給上游的設備供應廠的商機上升之中，包括由田 (3455-TW) 及晶彩科技 (3535-TW) 等 AOI 設備廠及上游零組件廠千附 (8383-TW) 都看好商機的浮現。

中國面板大廠京東方近日公告，已取得福州市官方豁免債務，原積欠貸款 63 億人民幣 (約新台幣 293 億元）經協議，以「政府補助」方式一筆勾銷，凸顯中國官方扶植態度，證券分析師張陳浩指出，此一訊息突顯在國際面板產業的競爭下，政府的政策上已有明顯的表態。

晶彩科技分析，2018 年中國廠包括在江西、湖北、上海、武漢、四川等地投入 OLED 面板的金額高達 32.4 億美元，而投入 TFT LCD 面板生產的投資金額也達 26.5 美元。

而其中千附認為因 AMOLED 與大尺寸面板廠的擴充產線、設備商對於關鍵零組件需求相當殷切，加上半導體廠務工程及航太零組件等需求，該公司 2018 年營運並不看淡。

由田在 2017 年全年營收 28.06 億元創新高紀錄，同時，由田目前手上訂單數量爆滿，法人估計已超過 30 億元的水準，超越去年實際營收數。

由田已公布去年 12 月營收以 4.25 億元創新高，月增 18.09%，年增 13.57%，也推升第 4 季營收突破 10 億元，10.62 億元創新高，季增 74.98%，年增 9.5%，而去年全年營收 28.06 億元也創歷史新高，年增率 39.03%。

由田去年第 4 季營運走揚，在面板設備交機業務帶動下，單季獲利可望維持高峰， 由田第 3 季財報營收為 6.07 億元，毛利率 40.64%，季增 3.13 個百分點，年減 8.45 個百分點，稅後純益 3585 萬元，季減 68.27%，年減 60.31%，每股純益為 0.58 元。由田前 3 季營收為 17.44 億元，毛利率為 39.64%，年減 8.27 個百分點，稅後純益 6203 萬元，年增 98%，每股純益為 1.01 元。

由田受惠面板業景氣佳，加上兩岸面板廠快速擴充高世代產線，LCD 檢測設備需求看俏，該公司主要客戶包含華佳彩、惠科、京東方、華星光與群創 (3481-TW) 等持續維持拉貨力道，推升營收成長，法人看好獲利金額將快速放大。