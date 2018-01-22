盤前財經大事搶先讀2018年1月22日

今日操盤前瞻

新股掛牌：金穎、慧智

法說會：建準

榮剛記者會

台灣 12 月外銷訂單、失業率

加拿大 11 月批發銷售

美國 12 月芝加哥 Fed 全國活動指數

聯邦政府停擺 川普倡動用「核武選項」改議事規則

美國聯邦政府因參議院否決預算案而引發的停擺於上周六 (19 日) 開始，80 多萬公務員開始放無薪假。包括自由女神像等部分著名旅遊地標暫停開放，亦有政府機構暫停提供服務。閱讀全文...

榮剛經營權之爭公司派棄守 董事長陳興時將與 2 董 1 獨董辭任

特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 公司派在股東臨時會前夕投下震撼彈！董事長陳興時發布新聞稿表示，將在今 (22) 日下午 5 時與獨立董事徐小波、董事張世豐及陳驥智，同時辭去榮剛公司董事職位。榮剛並將於今早 10 點舉行記者會說明。閱讀全文...

〈名師解盤〉內資怕萬一外資不怕 電子三雄驚驚漲續衝紅包行情

台股上周在外資連續 5 天均買超，單周買超達 344 億元，創去年 3 月底以來單周新高，也推升指數單周連續 5 天日線都拉出紅 K 棒，指數更順利越過 11000 點。展望本周，法人表示，基本上電子股已經重新取得大盤主導權，尤其台積電對今年展望的樂觀態度，加上鴻海及大立光也逐漸打底完成，指數驚驚漲行情將持續。閱讀全文...

〈黃金鍊金術〉這張表格「金」好用！7 大投資術比一比

黃金期貨價格受到美國債券殖利率上升，以及美元波動影響，18 日創下 1 個月以來單日最大跌幅，本周以每盎司 1327.20 美元作收，但是，農曆年前向來是黃金旺季，加上市場多認為，美元指數走弱趨勢已定，有助於黃金走升，元大黃金期信基金經理人潘昶安表示，2018 年黃金偏多格局可期，可以逢低布局。閱讀全文...

〈許光吟專欄〉跟著葉奶奶學經濟：Fed 準備重塑「貨幣政策框架」？

美國聯準會 (Fed) 主席葉倫 (Janet Yellen) 退休在即，而屬於鮑威爾的 Fed 時代正準備來臨，再加上 2018 年 FOMC 決策官員又將迎來新的更替，Fed 第三把交椅、紐約分行總裁杜德利 (William Dudley)、舊金山分行總裁威廉斯 (John Williams) 即表示，由新任主席鮑威爾所領導的 Fed，將需要考慮改變目前 Fed 的貨幣政策框架。閱讀全文...