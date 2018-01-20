意科控股(00943-HK)斥6.62億購馬來西亞物業35%

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意科控股(00943-HK)公布，公司之全資附屬公司Vision South Limited斥資逾6.62億港元，向Lim Kim Chai收購 Pacific Memory Sdn Bhd35%股權與負債。意科控股以2.387億元現金，餘額將透過由公司於完成時向Lim Kim Chai以每股0.27元配售15.69億股新股，新股佔已擴大股份17.87%。 Pacific Memory Sdn Bhd持有位於馬來西亞森美蘭州狄臣港區Pekan Teluk Kemang一項物業。該等物業包括一幅租賃土地，租期為99年，於2101年12月17日屆滿，作商業發展用途。發展土地包括由十個業權組成之10個相鄰建築工地，總建築面績約為3,598,056平方呎；座落於租賃土地上名為Bay View Villas之25個公寓單位，總樓面面積約為28,637平方呎，租期為99年，於2101年12月17日屆滿；及座落於永久業權土地上名為Marina Terrace之 11個公寓單位，總樓面面績約為17,510平方呎。發展土地將分兩期發展成為擁有服務式公寓、度假酒店及購物商場之綜合商業發展項目，估計總樓面面積約為13,163,562平方呎。根據現時之發展計劃，第一期發展項目估計將約於2021年完成，而第二期發展項目估計將約於2023完成。 於2017年12月，公司已完成供股，並籌得所得款項淨額約3.1億港元。於所得款項淨額總數中，公司已預留2.242億港元進行收購事項。有關供股之詳情載於供股章程。