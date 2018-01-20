民主黨「驚人」團結 美國政府距「關門」還有兩小時

摘要：美國當地時間周五晚，民主黨參議員們團結一致，導致此前由眾議院通過的臨時支出法案無法在參議院獲得通過，國會需在離「政府關門」截止前不足兩小時的情況下尋求其他解決法案。

美國當地時間周五晚間（北京時間周六上午），美國參議院就臨時支出法案進行投票，但未能達到 60 票的通過要求，川普政府將在不到兩個小時後面臨「關門危機」。

此前由眾議院通過的臨時支出法案無法在參議院獲得通過，國會需在離「政府關門」截止前不足兩小時的情況下尋求其他解決法案。

此次民主黨參議員們表現出「驚人的團結」。民主黨人要求把政府持續運轉和保護一些非法移民免遭驅逐結合起來，而共和黨希望將這個問題與資金和預算談判分開。

在參議院投票前，川普曾和參議院少數黨領袖舒曼進行過 90 分鐘的談話，會談後，雙方均表示有所成果，但並未達成一致。

《紐約時報》分析稱，即便在周五晚間參議院通過了維持政府運轉的法案，這一法案也必須得到白宮的簽署——這同樣會耗費時間。由此，即便是最樂觀的情況，美國政府短暫「關門」或將難以避免。

北京時間周五晨間，美國眾議院通過臨時支出法案，如果參議院也通過，則可以將美國政府關門推遲到 2 月中旬。

『新聞來源／華爾街見聞』