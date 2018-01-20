川普上任一周年支持率僅39% 在美國總統中倒數第一

摘要：一項由 NBC 和華爾街日報聯合開展的調查表明，51% 的受訪者對川普深感失望，創出了該項調查史上最高比例。調查還要求受訪者用一個詞最貼切地描述川普，在他上台之初最流行的詞是「希望」，現在則變成了「噁心」……

一項由 NBC 和華爾街日報聯合開展的調查表明，就任總統已滿一整年的川普，如今的支持率僅 39%，是歷屆總統同期表現中最差的一位。

在上述調查中，有 51% 的接受調查者稱，他們對川普身為總統的表現深感失望。這倒是這項調查歷史上的最高比例。有 57% 的受訪者稱，總統的工作表現不如人意。

這與川普剛剛上台時形成了鮮明對比。去年 2 月，也就是川普剛剛進駐白宮的時候，同樣的調查結果顯示，有 44% 的受訪者稱他們支持新總統，只有 48% 的人表達了反對立場。

而川普的主要支持者——白人、男性和老年人——的支持率當前已經跌破了 50%。

調查還要求受訪者用一個詞來最貼切地描述川普。組織進行這項調查的民主黨民意測驗專家 Peter Hart 稱，在川普上任之初，被選民們最多使用的詞是「希望」，而現在，最流行的描述之詞變成了「噁心」，有 38% 的受訪者選擇了它。緊隨其後的詞是「恐懼」，占比 24%，也有人選擇「希望」，只不過占比只有 23%。

在這次調查中，NBC 電視台對 900 名成年人進行了調查，其中近一半是通過手機獲得的，總誤差率為正負 3.3 個百分點之間。調查投票的其餘部分將在星期五晚些時候公布。

支持者去哪兒了？

川普政府的人事結構從他上任之後就一直處於動盪之中，不時有核心或次要成員離職或被炒，高層人員的離職率罕見地居高不下，其中就包括前白宮首席戰略師班農。與此同時，通俄調查的陰影也伴其始終。

他在工作業績上的表現與競選時的豪言壯語不成正比。迄今為止，廢除歐巴馬平價醫療法案的努力很快宣告失敗，大型基建計劃尚未成型，即使 30 年來最大規模稅改取得進展，但卻被很多人指責為實則有利於富人。

在川普上任的這一年，他的很多言辭和行為都引發了軒然大波和廣泛譴責。這包括：他對海地和非洲國家的粗俗描述，他毫無預兆地解僱 FBI 局長，他對弗吉尼亞州夏洛茨維爾事件的回應等等…… 大量披露川普和白宮勁爆內幕的新書《烈焰與怒火——白宮秘聞》也起到了火上澆油的作用。

據《華盛頓郵報》，1 月 11 日，川普在與國會議員討論移民問題時，稱海地等許多國家是「屎坑國家」。他說：「我們為什麼需要更多海地人呢？把他們趕走。」這招來了民主黨議員和部分共和黨議員的廣泛譴責，包括一名聯合國人權官員在內的許多人稱這種言論是種族主義。

去年 8 月中旬，美國弗吉尼亞州夏洛茨維爾小鎮發生震驚全美的暴亂。川普在回應此次暴力衝突中，並沒有恪守嚴格的意識形態立場，而是指責衝突雙方都有責任。此番言論再度攪動輿論，招致共和黨和民主黨議員的共同不滿。按照紐約時報的說法，從競選之初起，對川普最嚴重的一項指控就是他迎合種族主義者。

川普去年 5 月 9 日意外解僱了聯邦調查局（FBI）局長詹姆斯 · 科米。當時，科米負責該局對俄羅斯干預美國 2016 年大選以及可能與川普競選共謀的調查。此舉震驚了華盛頓，民主黨立刻指責川普的行為是出於政治動機。

本月初，由於被川普稱作「假書」、虛構的「小說」，並且收到了川普的律師要求立即停止發行的律師函，原定 1 月 9 日上市的《烈焰與怒火》提前到了 1 月 5 日上市，立即引發搶購狂潮，一周內狂銷 70 萬本，印刷 12 次。

『新聞來源／華爾街見聞』