MLB／藍鳥再交易換得紅雀20轟外野手

大聯盟今（20）日有交易完成，紅雀把外野手 Randal Grichuk 送至藍鳥，紅雀得到右投 Dominic Leone 以及潛力新秀 Conner Greene。

今年球季 Grichuk 出賽 122 場，打擊率 2 成 38、上壘率 2 成 85、長打率 4 成 73，雖吞下 133 次三振，不過轟出 22 發全壘打和 25 支二壘安打，還有 6 次盜壘。

紅雀隊在交易得到 Marcell Ozuna 後，外野 3 個位置都能守的 Grichuk 出賽空間可能遭到壓縮，他今年年薪 280 萬美元，合約在 2020 才會到期。藍鳥隊總管 Ross Atkins 表示，優異的能力、年輕、能守很多位置又擁有力量，不論是主觀或客觀資訊都顯示 Grichuk 很好。

紅雀則是獲得牛棚右投 Leone，他今年表現相當亮眼，出賽 65 場投 70.1 局，飆出 81 次三振，防禦率僅 2.56、有 11 個中繼成功。另外還有藍鳥排第 11 名、22 歲的潛力新秀 Greene，他去年在 2A 戰績 5 勝 10 敗，防禦率 5.29。

這是藍鳥和紅雀在這個休賽季第 2 次交易，上一次交易是在去年 12 月，紅雀送出內野手 Aledmys Diaz 獲得藍鳥潛力新秀 J.B. Woodman。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』